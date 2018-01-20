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ضبط متهم باختطاف تاجر بسبب 40 ألف جنيه باقى قيمة سيارة بمصر القديمة

السبت، 20 يناير 2018 01:50 م
ضبط متهم باختطاف تاجر بسبب 40 ألف جنيه باقى قيمة سيارة بمصر القديمة المتهم عقب القبض عليه


كتب إبراهيم أحمد
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نجح رجال مباحث القاهرة، فى القبض على المتهم باختطاف تاجر فاكهة، واحتجازه بسبب خلافات مالية بينهما حول 40 ألف جنيه باق ثمن سيارة، وتعثر المجنى عليه فى السداد، وهو ما دفع المتهم لاختطافه، فتم ضبط المتهم وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من "فهمى ن ا" 60 سنة، تاجر فاكهة بسوق العبور، مصاب بكدمات وسحجات بالكفين، بأنه استدرجه "ناجى ج ي" 33 سنة، لعقار كائن بشارع بهجت الإسلام عزبة خير الله، بدعوى إنهاء خلافات مالية سابقة بينهما وتعدى عليه بالضرب محدثاً ما به من إصابات وتقييد يديه واحتجازه لمدة 12 ساعة، إلا أنه تمكن من مغافلته، ولاذ بالفرار.

تم إعداد الأكمنة بالأماكن التى يتردد عليها المتهم أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بأنه نظرا لوجود خلافات مالية بينه والمجنى عليه حول ثمن بيع سيارة تبقى له من ثمنها مبلغ 40 ألف جنيه، وتعثر المجني عليه عن السداد، فخطط لارتكاب الواقعة، وفى سبيل ذلك قام باستئجار غرفة بالطابق الأرضى بالعقار محل الواقعة، لاحتجاز المجنى عليه وتمكن من استدراجه واحتجازه، إلا أن الأخير غافله، وتمكن من الهرب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.


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