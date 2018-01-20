video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 20 يناير 2018 04:30 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط عامل وصياد هاربين من قضيتى الإكراه على توقيع وصيد مخالف بالفيوم

السبت، 20 يناير 2018 02:20 م
ضبط عامل وصياد هاربين من قضيتى الإكراه على توقيع وصيد مخالف بالفيوم اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم


الفيوم - رباب الجالي
إضافة تعليق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط متهمين هاربين، مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضيتى "الإكراه على توقيع"، و" صيد فى أماكن مخالفة".

وتلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بضبط كلا من "عزيز.س.ع" "58 سنة-عامل"، ومقيم بقرية قوته بمركز يوسف الصديق، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 2207 لسنة 2017 إدارى مركز شرطة يوسف الصديق، بتهمة الإكراه على توقيع، و"ربيع.ر" 44 سنة-صياد"، ومقيم بقرية كحك بحرى بمركز الشواشنة، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 329 لسنة 2014 م جنح عسكرية السويس، بتهمة "صيد فى أماكن مخالفة"، وأحيلا المطلوبين إلى النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية معهما.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 7200 كيلو علف حيوانى مجهول المصدر فى حملة تموينية بالفيوم

الفيوم

محافظة الفيوم

اخبار محافظة الفيوم

المحافظات

اخبار المحافظات

اخبار مصر



لا تفوتك
النقض تؤيد حكم إعدام 3 متهمين والمؤبد لـ4 آخرين بتهمة قتل اللواء نبيل فراج

النقض تؤيد حكم إعدام 3 متهمين والمؤبد لـ4 آخرين بتهمة قتل اللواء نبيل فراج

الأرصاد: شبورة ورياح مثيرة للأتربة بطقس الغد.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الأرصاد: شبورة ورياح مثيرة للأتربة بطقس الغد.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

بالأرقام.. ننفرد بقائمة الأسعار الجديدة لتذاكر خطوط السكة الحديد بعد الزيادات.. "القاهرة- الإسكندرية" 66 جنيها للأولى مكيف و45 للثانية مكيف.. و115 الـ vip و25 للمميز.. و"القاهرة- أسوان" 171.6 جنيه للأولى

بالأرقام.. ننفرد بقائمة الأسعار الجديدة لتذاكر خطوط السكة الحديد بعد الزيادات.. "القاهرة- الإسكندرية" 66 جنيها للأولى مكيف و45 للثانية مكيف.. و115 الـ vip و25 للمميز.. و"القاهرة- أسوان" 171.6 جنيه للأولى

لماذا تتجه أنظار أندية الدورى الإنجليزى صوب اللاعبين المصريين؟.. الالتزام والاجتهاد فى التدريبات.. التحلى بالروح القتالية والرغبة فى تقديم الأفضل.. وانخفاض أسعار الفراعنة مقارنة بدوريات القارة السمراء

لماذا تتجه أنظار أندية الدورى الإنجليزى صوب اللاعبين المصريين؟.. الالتزام والاجتهاد فى التدريبات.. التحلى بالروح القتالية والرغبة فى تقديم الأفضل.. وانخفاض أسعار الفراعنة مقارنة بدوريات القارة السمراء

الزمالك يتسلّح بـ"ملايين النقاز" لخطف هداف إنبى من الأهلى

الزمالك يتسلّح بـ"ملايين النقاز" لخطف هداف إنبى من الأهلى

الخطيب يجتمع بـ"السعيد" لتجديد عقده مع الأهلي

الخطيب يجتمع بـ"السعيد" لتجديد عقده مع الأهلي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة