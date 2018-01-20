ضبط عامل وصياد هاربين من قضيتى الإكراه على توقيع وصيد مخالف بالفيوم





الفيوم - رباب الجالي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط متهمين هاربين، مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضيتى "الإكراه على توقيع"، و" صيد فى أماكن مخالفة".

وتلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بضبط كلا من "عزيز.س.ع" "58 سنة-عامل"، ومقيم بقرية قوته بمركز يوسف الصديق، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 2207 لسنة 2017 إدارى مركز شرطة يوسف الصديق، بتهمة الإكراه على توقيع، و"ربيع.ر" 44 سنة-صياد"، ومقيم بقرية كحك بحرى بمركز الشواشنة، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 329 لسنة 2014 م جنح عسكرية السويس، بتهمة "صيد فى أماكن مخالفة"، وأحيلا المطلوبين إلى النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية معهما.