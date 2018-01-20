ضبط المتهمين بالسطو على منزل المخرج أحمد هجرس وإعادة المسروقات





كتب كريم صبحى

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، فى القبض على المتهمين بسرقة المخرج أحمد هجرس، والاعتداء عليه بالضرب داخل منزله بالتجمع الخامس، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى قسم شرطة ثان القاهرة الجديدة، بلاغا بتعرض المخرج أحمد هجرس لحادث سطو مسلح على منزله بالتجمع الخامس، وأصيب بشرخ فى الجمجمة ونزيف داخلى وطعن فى الرئة وكسور، نتيجة تعرضه للسرقة بالإكراه.

تم تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم محمد كمال ئيس مباحث قسم شرطة القاهرة الجديدة ثان، وتبين أن وراء الواقعة متهمين ضبط بحوزتهم 1600 دولار، و2000 جنيه، وهاتفى محمول، ومبلغ من الريالات السعودى، ولاب توب، وعدد من الميداليات الخاصة بابنة المخرج لاعبة الكاراتيه، وتحرر محضرا بالواقعة، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.