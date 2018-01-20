ضبط المتهمين بالاعتداء على أمين شرطة بعد اتهامه باغتصاب فتاة فى العياط





كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة، القبض على المتهمين بالاعتداء بالضرب على أمين شرطة بالعياط والتسبب فى إصابته بعدة جروح وكدمات، لاتهام فتاة من أسرة المتهمين له بخطفها والاعتداء عليها جنسيا.

تلقى مركز شرطة العياط بلاغا بإصابة أمين شرطة بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء جسده، نتيجة اعتداء عدد من الأشخاص عليه بالضرب باستخدام آلات حادة، وبإجراء التحريات تبين للرائد أحمد صبحي رئيس مباحث العياط والنقيب كريم عليان، أن فتاة اتهمته بخطفها والاعتداء عليها جنسيا، مما دفع عدد من أفراد أسرتها للاعتداء عليه انتقاما منه.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وذكر مصدر أمنى أن نيابة العياط أمرت بإخلاء سبيل أمين الشرطة وجارى التحقيق مع باقى المتهمين.

