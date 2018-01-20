ضبط أدوية منتهية الصلاحية داخل مخزن غير مرخص بالدقهلية

تمكن فريق من التفتيش الصيدلى بمركز المنزلة من ضبط مخزن أدوية غير مرخص، وقد وجه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتكثيف حملات التفتيش الصيدلى لضبط الأدوية بالأسواق والحفاظ على المواطنين والتصدى لمحاربة المخالفين ومحتكرى سوق الدواء، تنفيذا لتعليمات الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية.

وتوجهت حملة برئاسة مدير الإدارة الصحية بالمنزلة وبمعاونة إدارة التموين والبحث الجنائى للمرور على الصيدليات ومخازن الأدوية، وتم ضبط مخزن غير مرخص يحتوى على أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية وبدون فواتير ويعتبر ذلك مخالفا للقوانين المنظمة رقم 453 لسنة 1954 لإدارة منشأة بدون ترخيص ومخالفا للقانون رقم 281 لسنة 1994 والقانون رقم 113 لسنة 1994 لبيع أدوية منتهية الصلاحية وبدون تحديد جهة الشراء بالمستندات.

وتم ضبط 1104 أصناف بقيمة 563 ألف جنيه، والتى تم حصرها فى 44 صفحة وكانت عبارة عن138416 قرص كبسولة لعلاج ضغط الدم والسكر ومضاد حيوى ومسكنات ومنشطات جنسية وأقراص لالتهاب المعدة، 689 أمبولات 1512 أشربة مضاد للحساسية مضاد حيوى خافض للحرارة 26 بخاخات 136 كريمات ومراهم للجلد - للعين 352 أقماع خافضة للحرارة 880 أكياس فوار للنقرس والأملاح والحموضة 61 علبة ألبان أطفال 260 أكياس قطن مستحضرات طبية وتجميلية محاليل سرنجات مقاسات مختلفة.

تم تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وكما تم تحرير محضر رقم 1136 لسنة 2018 جنح المنزلة والعرض على النيابة.