"صيادلة المنوفية" تعقد اجتماعا طارئًا لمناقشة انتشار سلاسل الصيدليات





المنوفية - محمود شاكر

عقد مجلس نقابة صيادلة المنوفيه اليوم، اجتماعًا طارئًا بمقر النقابة بكامل هيئته لمناقشة الاستعدادات النهائية للجمعية العمومية الطارئة بالمنوفية المقرر انعقادها يوم الثلاثاء المقبل بمقر النقابة بشبين الكوم والخاصة بمواجهة ظاهرة انتشار سلاسل الصيدليات ومحاربة دخلاء مهنة الصيدلة.

ومن جانبه قال الدكتور محمود قصد، المتحدث الإعلامى لنقابة صيادلة المنوفية، إن اجتماع المجلس اليوم لم يكن فقط لمناقشة استعدادات المجلس للجمعية العمومية الطارئة والتى تم الإعلان عنها بالصحف الرسمية وإعلان صيادلة المنوفية بموعد انعقادها عبر قنوات الاتصال المتعددة للنقابة وإنما يأتى اجتماع المجلس اليوم أيضا للترتيب للاجتماع الموسع والذى تستضيفه " نقابة صيادلة المنوفية " والذى سيضم النقيب العام لصيادلة مصر ومجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين بالمحافظات ومجالس نقابتهم بالتزامن مع الجمعية العمومية الطارئة بالمنوفية لمواجهة ظاهرة سلاسل الصيدليات ومحاربة دخلاء المهنة.

وأضاف " قصد " بأن ظاهرة السلاسل هى تغول على حقوق الصيادلة ومخالفة صريحة للمادة 8 من قانون 47 لسنة 69 وكذلك مواد 30 و78 و17 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955 وهو الأمر الذى لن تقبله نقابة الصيادلة حفاظا على حقوق أعضاءها وحق المهنة وحق المجتمع بمنع الاحتكار وهيمنة رؤؤس الأموال على سلعة استراتيجية تمس كافة أطياف المجتمع.

ودعى قصد جموع الصيادلة للالتفاف حول نقابتهم لمواجهة هذا الخطر الداهم على المهنة وأعضائها، كما دعى القيادة التنفيذية إلى دعم مطالب الصيادلة فى الحفاظ على مهنة الصيدلة وقيمتها الإنسانية وضوابطها التى تكفل حق المجتمع.

