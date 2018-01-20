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صور.. نائب الرئيس الأمريكى يصل الأردن لإجراء مباحثات مع الملك عبد الله

السبت، 20 يناير 2018 10:50 م
صور.. نائب الرئيس الأمريكى يصل الأردن لإجراء مباحثات مع الملك عبد الله نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس وزوجته


(أ ف ب)
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وصل نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس مساء، اليوم السبت، إلى العاصمة الأردنية عمان، المحطة الثانية فى جولته الشرق الأوسطية.

ويخيم على جولة نائب الرئيس الأمريكى قرار الرئيس دونالد ترامب اعتبار بالقدس عاصمة لإسرائيل، وكانت مقررة فى نهاية ديسمبر لكنها تأجلت فى ظل الغضب الذى أثاره قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وإلغاء العديد من الاجتماعات المقررة.

وسيجرى بنس، الذى ترافقه زوجته كارين، ظهر الأحد فى قصر الحسينية فى عمان مباحثات مع العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى يعقبها غداء عمل، قبل أن يستقل الطائرة متوجها إلى إسرائيل فى زيارة تستمر الإثنين والثلاثاء.

طائرة مايك بنس
طائرة مايك بنس

 

مايك بنس وزوجته
مايك بنس وزوجته

 

وصول نائب ترامب الأردن
وصول نائب ترامب الأردن

 


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