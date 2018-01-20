video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 20 يناير 2018 08:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. مواجهه ساخنة بين طبيب جمباز أمريكى متهم بالاعتداء الجنسى وضحاياه

السبت، 20 يناير 2018 03:17 ص
صور.. مواجهه ساخنة بين طبيب جمباز أمريكى متهم بالاعتداء الجنسى وضحاياه


كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير (رويترز)
إضافة تعليق

بعد أن اعترف لارى نصار الطبيب السابق للمنتخب الأمريكى للجمباز أمام محكمة ولاية ميشيجين، بتهم التحرش الجنسى التى مارسها بحق لاعبات المنتخبات الأمريكية للعبة، حددت المحكمة جلسة واستدعت فيها اللاعبات التى تعرضت للاعتداء الجنسى وواجهونه أمام المحكمة .

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن نصار اعترف بالذنب فى سبع حالات من المضايقات الجنسية، فى حين أنه متهم بأكثر من 130 سلوكا جنسيا غير لائق أو مسيئا.

وفى وقت سابق، اعترفت البطلات الأولمبيات الأمريكيات فى الجمباز غابرييل دوغلاس وألكسندرا رايزمان ومكايلا ماروني، عن تحرش نصار جنسيا بهن.

وبدأت فضيحة الطبيب الأمريكي، فى سبتمبرالماضي، عندما أعلنت اللاعبة الأمريكية رايتشل دينولاندر فى مقابلة إعلامية، تعرضها لاعتداءات جسدية أثناء عمليات الفحص حين كانت تبلغ من العمر 15 عاما، وأثناء وجود والدتها فى غرفة الفحص، قبل أن تتشجع الفتيات اللواتى وقعن ضحايا لنصار بالإعلان عن ذلك، لتبدأ قائمة الضحايا بالاتساع حتى بلغت 150 شابة.

وكان الطبيب الأمريكي، البالغ من العمر 53 عاما، يشغل منصب الطبيب السابق لمنتخب الجمباز الأمريكى النسائي، وطبيب الفتيات المشاركات فى الفريق الوطني، اللواتى تتراوح أعمارهن بين 12 و 18 عاما بالفترة بين 1986 و2015.

وأكد عميل فدرالى أن التحقيقات كشفت احتفاظ نصار بأكثر من 37 ألف صورة ومقاطع فيديو تتضمن مشاهد إباحية للأطفال والقاصرين، ويواجه نصار عقوبة السجن 25 عاما فى التهم الفدرالية الموجهة إليه، والسجن مدى الحياة فى تهم الاعتداء الجسدى على قاصر فى محكمة مقاطعة إنجهام.

الضحية أشلى يوست
الضحية أشلى يوست

 

الضحية آنيا جيلنجيرتن
الضحية آنيا جيلنجيرتن

 

الضحية ايمي لابادي عقب الادلاء بشهادتها أمام المحكمة
الضحية ايمي لابادي عقب الادلاء بشهادتها أمام المحكمة

 

الضحية بايل بيكل
الضحية بايل بيكل

 

الضحية كاثرين غوردون
الضحية كاثرين غوردون

 

الضحية كاسي باول
الضحية كاسي باول

 

الضحية كايلي مكدويل أمام المحكمة الأمريكية
الضحية كايلي مكدويل أمام المحكمة الأمريكية

 

الضحية كايلي مكدويل
الضحية كايلي مكدويل

 

الضحية ليندساي ووليفر
الضحية ليندساي ووليفر

 

الضحية ميغان جينتير
الضحية ميغان جينتير

 

الضحية هانا مورو
الضحية هانا مورو

 

الضحيتان هانا مورو وكاثرين جوردون بعد الادلاء بشهاداتهما أمام المحكمة
الضحيتان هانا مورو وكاثرين جوردون بعد الادلاء بشهاداتهما أمام المحكمة

 

لاري نصار الطبيب السابق للمنتخب الأمريكي للجمباز أمام المحكمة
لاري نصار الطبيب السابق للمنتخب الأمريكي للجمباز أمام المحكمة

 

لاري نصار الطبيب السابق للمنتخب الأمريكي للجمباز
لاري نصار الطبيب السابق للمنتخب الأمريكي للجمباز

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بالصور.. ميركل تلتقى لاعبى جمباز فى صالة الألعاب الأولمبية الألمانية

مواجهه ساخنة

طبيب جمباز أمريكى

الاعتداء الجنسى

أمريكا

الجنس فى امريكا



لا تفوتك
10 اختصاصات للجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للإنتخابات .. تعرف عليها

10 اختصاصات للجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للإنتخابات .. تعرف عليها

الصحة: لا مساس بتسعيرة أدوية الأمراض المزمنه ونراعى حالة المرضى

الصحة: لا مساس بتسعيرة أدوية الأمراض المزمنه ونراعى حالة المرضى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

شاهد.. رسائل السيسي للمصريين فى جلسة "اسأل الرئيس"

شاهد.. رسائل السيسي للمصريين فى جلسة "اسأل الرئيس"

مصادر: رئيس الوزراء يعود لممارسة مهام عمله بمقر مكتبه بداية من السبت

مصادر: رئيس الوزراء يعود لممارسة مهام عمله بمقر مكتبه بداية من السبت

فيديو.. شمس الكويتية لـON E: المجتمع الفنى ملىء بالمثليين ولدى صديقات مثليات

فيديو.. شمس الكويتية لـON E: المجتمع الفنى ملىء بالمثليين ولدى صديقات مثليات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة