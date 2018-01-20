صور.. مواجهه ساخنة بين طبيب جمباز أمريكى متهم بالاعتداء الجنسى وضحاياه





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير (رويترز)

بعد أن اعترف لارى نصار الطبيب السابق للمنتخب الأمريكى للجمباز أمام محكمة ولاية ميشيجين، بتهم التحرش الجنسى التى مارسها بحق لاعبات المنتخبات الأمريكية للعبة، حددت المحكمة جلسة واستدعت فيها اللاعبات التى تعرضت للاعتداء الجنسى وواجهونه أمام المحكمة .

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن نصار اعترف بالذنب فى سبع حالات من المضايقات الجنسية، فى حين أنه متهم بأكثر من 130 سلوكا جنسيا غير لائق أو مسيئا.

وفى وقت سابق، اعترفت البطلات الأولمبيات الأمريكيات فى الجمباز غابرييل دوغلاس وألكسندرا رايزمان ومكايلا ماروني، عن تحرش نصار جنسيا بهن.

وبدأت فضيحة الطبيب الأمريكي، فى سبتمبرالماضي، عندما أعلنت اللاعبة الأمريكية رايتشل دينولاندر فى مقابلة إعلامية، تعرضها لاعتداءات جسدية أثناء عمليات الفحص حين كانت تبلغ من العمر 15 عاما، وأثناء وجود والدتها فى غرفة الفحص، قبل أن تتشجع الفتيات اللواتى وقعن ضحايا لنصار بالإعلان عن ذلك، لتبدأ قائمة الضحايا بالاتساع حتى بلغت 150 شابة.

وكان الطبيب الأمريكي، البالغ من العمر 53 عاما، يشغل منصب الطبيب السابق لمنتخب الجمباز الأمريكى النسائي، وطبيب الفتيات المشاركات فى الفريق الوطني، اللواتى تتراوح أعمارهن بين 12 و 18 عاما بالفترة بين 1986 و2015.

وأكد عميل فدرالى أن التحقيقات كشفت احتفاظ نصار بأكثر من 37 ألف صورة ومقاطع فيديو تتضمن مشاهد إباحية للأطفال والقاصرين، ويواجه نصار عقوبة السجن 25 عاما فى التهم الفدرالية الموجهة إليه، والسجن مدى الحياة فى تهم الاعتداء الجسدى على قاصر فى محكمة مقاطعة إنجهام.



الضحية أشلى يوست



الضحية آنيا جيلنجيرتن



الضحية ايمي لابادي عقب الادلاء بشهادتها أمام المحكمة



الضحية بايل بيكل



الضحية كاثرين غوردون



الضحية كاسي باول



الضحية كايلي مكدويل أمام المحكمة الأمريكية



الضحية كايلي مكدويل



الضحية ليندساي ووليفر



الضحية ميغان جينتير



الضحية هانا مورو



الضحيتان هانا مورو وكاثرين جوردون بعد الادلاء بشهاداتهما أمام المحكمة



لاري نصار الطبيب السابق للمنتخب الأمريكي للجمباز أمام المحكمة