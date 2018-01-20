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السبت، 20 يناير 2018 07:44 م
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صور.. مصرع 9 أشخاص فى حريق بمصنع بالهند

السبت، 20 يناير 2018 06:20 م
صور.. مصرع 9 أشخاص فى حريق بمصنع بالهند حريق الهند


أ ش أ - تصوير ( أ ف ب ) - ( رويترز )
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أعلن كى سى جوبتا مسئول بإدارة الإطفاء الهندية، اليوم السبت ، اندلاع حريق بمصنع للبلاستيك فى الضواحى الشمالية للعاصمة الهندية نيودلهى مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن جوبتا قوله :"إن 12 عربة إطفاء اتجهت لمواجهة الحريق الذى اندلع اليوم فى منطقة بيوانا الصناعية".

وأضاف جوبتا ، أنه تم العثور على تسعة جثث حتى الآن ولا تزال عمليات البحث عن أى عمال محاصرين فى المصنع جارية. ولا يزال سبب اندلاع الحريق مجهولاً

رجال الإطفاء
رجال الإطفاء

 

جانب من الإطفاء
جانب من الإطفاء

 

جانب من الحريق
جانب من الحريق
 
 
محاولات رجال الإطفاء
محاولات رجال الإطفاء

 

جانب من محاولات رجال الإطفاء
جانب من محاولات رجال الإطفاء

 


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