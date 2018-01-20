صور.. مصرع 9 أشخاص فى حريق بمصنع بالهند

صور.. مصرع 9 أشخاص فى حريق بمصنع بالهندالسبت، 20 يناير 2018 06:20 م
حريق الهند
أ ش أ - تصوير ( أ ف ب ) - ( رويترز )
إضافة تعليق
أعلن كى سى جوبتا مسئول بإدارة الإطفاء الهندية، اليوم السبت ، اندلاع حريق بمصنع للبلاستيك فى الضواحى الشمالية للعاصمة الهندية نيودلهى مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص.
ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن جوبتا قوله :"إن 12 عربة إطفاء اتجهت لمواجهة الحريق الذى اندلع اليوم فى منطقة بيوانا الصناعية".
وأضاف جوبتا ، أنه تم العثور على تسعة جثث حتى الآن ولا تزال عمليات البحث عن أى عمال محاصرين فى المصنع جارية. ولا يزال سبب اندلاع الحريق مجهولاً.
رجال الإطفاء
جانب من الإطفاء
جانب من الحريق
محاولات رجال الإطفاء
جانب من محاولات رجال الإطفاء
إضافة تعليق
بالأرقام.. ننفرد بقائمة الأسعار الجديدة لتذاكر خطوط السكة الحديد بعد الزيادات.. "القاهرة- الإسكندرية" 66 جنيها للأولى مكيف و45 للثانية مكيف.. و115 الـ vip و25 للمميز.. و"القاهرة- أسوان" 171.6 جنيه للأولى
لماذا تتجه أنظار أندية الدورى الإنجليزى صوب اللاعبين المصريين؟.. الالتزام والاجتهاد فى التدريبات.. التحلى بالروح القتالية والرغبة فى تقديم الأفضل.. وانخفاض أسعار الفراعنة مقارنة بدوريات القارة السمراء
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة