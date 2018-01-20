صور.. مصرع 9 أشخاص فى حريق بمصنع بالهند





أ ش أ - تصوير ( أ ف ب ) - ( رويترز )

أعلن كى سى جوبتا مسئول بإدارة الإطفاء الهندية، اليوم السبت ، اندلاع حريق بمصنع للبلاستيك فى الضواحى الشمالية للعاصمة الهندية نيودلهى مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن جوبتا قوله :"إن 12 عربة إطفاء اتجهت لمواجهة الحريق الذى اندلع اليوم فى منطقة بيوانا الصناعية".

وأضاف جوبتا ، أنه تم العثور على تسعة جثث حتى الآن ولا تزال عمليات البحث عن أى عمال محاصرين فى المصنع جارية. ولا يزال سبب اندلاع الحريق مجهولاً.



رجال الإطفاء



جانب من الإطفاء



جانب من الحريق



محاولات رجال الإطفاء