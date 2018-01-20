صور.. محافظ الإسماعيلية: الرئيس السيسى قاد مصر إلى بر الأمان





الإسماعيلية- جمال حراجى

شهد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، فعاليات مؤتمر حملة مواطن لدعم الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية، والذى يعد أول مؤتمر جماهير حاشد لدعم الرئيس على مستوى محافظات الجمهورية بعد إعلان الرئيس عن ترشحه للرئاسة، والذى أقيم تحت رعاية النائب عصام سعد منسى عضو مجلس النواب عن الاسماعيلية بمركز شباب القنطرة غرب بحضور المهندس أحمد حسن وكيل لجنة الزراعة والآلاف من أبناء مركز ومدينتى القنطرة غرب وشرق ومحافظة الإسماعيلية وشيوخ القبائل وكبار عائلات الصعايدة، وذلك وسط حشد كبير من مواطنى وشعب محافظة الإسماعيلية وبعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى ترشحه لفترة رئاسية ثانية.

حضر المؤتمر النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب وأحمد رسلان النائب الاول لرئيس البرلمان العربى والنائب مصطفى بكرى وهشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب وعدد كبير من نواب البرلمان عن محافظات مطروح والصعيد والدلتا وفى حضور اللواء محمد على شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية والسكرتيران العام والمساعد للمحافظة واللواء سامى علام رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب و نواب البرلمان عن الاسماعيلية وعدد كبير من القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية وقيادات الأوقاف والكنيسة.

وخلال المؤتمر تم الإعلان عن دعم شعب الإسماعيلية ومواطنيها بمختلف طوائفهم، ومساندتهم وتأييدهم الكامل لترشيح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأكد محافظ الإسماعيلية على أن الرئيس السيسى قاد مصر إلى بر الأمان بعد أحداث عاصفة، واستطاع إعادة الاستقرار إلى الوطن، مشيرا الى أن فترة ولايته الأولى شهدت إنجازات كبيرة يشهد بها الجميع، وإنجازات تتحدث عن نفسها بالأرقام، ولهذا ومن منطلق الحس الوطنى بالمقام الأول، فإننا ندعم ترشح الرئيس لفترة ولاية ثانية حرصاً على صالح الوطن، واستكمالاً للبناء والإنجاز".

وقال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب: لقد استطاعت مصر فى عهد الرئيس السيسى أن تواجه قوى الشر فى الداخل والخارج، واستردت مكانتها مجدداً بعد أحداث عصيبة، ولا تزال فى معركتها وصمودها ضد الإرهاب الأعمى بفضل أبنائها المواطنين ورجال الجيش والشرطة وبفضل القيادة الحكيمة للرئيس، الذى أستطاع أيضاً أن يعيد لمصر مكانتها فى المنطقة والعالم".

وأشار النائب مصطفى بكرى، الى أنه خلال الفترة الأولى للرئيس السيسى تم إنجاز نحو 11 ألف مشروع فى مدة زمنية أقل من 4 سنوات بتكلفة 2 تريليون جنيه، كما كان هناك اهتمام كبير بالمرأة التى باتت تُمثل 15% من البرلمان، و20% من الحكومة، كما ارتفعت رواتب الموظفين فى الدولة من 80 مليار جنيه فى عام 2011 إلى 230 مليارًا فى الفترة الحالية، كما شهدت السنوات الأربع الأخيرة رفع حد الإعفاء الضريبى إلى 7200 جنيه سنويًا، وهو ما يعنى زيادة أخرى فى دخل الفرد، وتم توصيل مياه الشرب النقية إلى 96% من الأسر المصرية فى كل أرجاء البلاد".

وأضاف "بكرى" لقد اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسى مجموعة من الإجراءات الاقتصادية الصعبة، والتى أدت فى النهاية لارتفاع معدلات النمو، وتقليل العجز فى الموازنة العامة، والنهوض بالاقتصاد الوطنى من عثرته، وهذا على سبيل المثال وليس الحصر ما تم إنجازه خلال فترة الرئاسة الأولى ولكل هذه الأسباب ولإنجازات أخرى كثيرة ندعم ترشحه لفترة رئاسة ثانية".



محافظ الإسماعيلية والنواب



جانب من الحملة



جانب من الجماهير التى شاركت فى الحفل



قيادات دينية وكبار العائلات



نواب الإسماعيلية يشاركون فى الاحتفالية