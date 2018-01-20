صور.. فنان برازيلى يشيد قلعة رملية ضخمة على شواطئ ريو دى جانيرو





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

شيد الفنان البرازيلى مارسيو ميزائيل ماتولياس، قلعة كبيرة بالنحت على الرمال بشاطئ بارا دا تيجوكا فى ريو دى جانيرو، وقال الفنان البرازيلى أنه استمرت عملية بناء القلعة لمدة طويلة حيث أنه يعمل بائعا للكتب على الشاطئ .

وأشار الفنان إلى أنه استخدم عدة أطنان من الرمل، وهو الأمر الذى أتاح له بناء قاعدة أوسع، وجعل الرمل مضغوطا بشكل أفضل، وتابع السكان المحليين عملية الانشاء بشغف .



الفنان البرازيلى عقب انتهاء تشييد القلعة الرملية



الفنان البرازيلى



سيدة تلتقط صورة لطفلها مع القلعة الرملية



عمليات بناء القلعة الرملية



فنان برازيلى يبنى قلعة رملية ضخمة على الشواطئ



فنان برازيلى يشيد قلعة رملية ضخمة على شواطئ ريو دى جانيرو



فنان برازيلى يشيد قلعة رملية ضخمة