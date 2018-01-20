صور.. سائقو الدراجات النارية بفرنسا يتظاهرون ضد قانون الحكومة بتقليل السرعة





كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

تظاهر عدد من سائقو الدراجات النارية فى فرنسا اليوم السبت، ضد قانون الحكومة الفرنسية الصادر فى 9 يناير الماضى والذى يقضى بتقليل السرعة من 90 كم / ساعة إلى 80 كم على نحو 400 ألف كم من الطرق الثانوية فى البلاد.

وحمل ركاب الدراجات النارية لافتات ضد القانون على ملابسهم والخوذ التى يرتدونها خلال التظاهرة.

وتؤكد الحكومة أن القانون يهدف إلى الحد من عدد الحوادث المميتة كل عام.



جانب من التظاهرة



لافتات ضد قانون السرعة



تظاهرة الدراجات النارية



لافتة خلال التظاهرة ضد قانون الحكومة



اللافتات على الدراجات النارية



جانب من اللافتات



جانب من تظاهرة الدراجات النارية بفرنسا



تعليق الافتات على ملابس المشاركين بالتظاهرة



جانب من تعليق اللافتات