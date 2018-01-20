video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 20 يناير 2018 07:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. سائقو الدراجات النارية بفرنسا يتظاهرون ضد قانون الحكومة بتقليل السرعة

السبت، 20 يناير 2018 05:05 م
صور.. سائقو الدراجات النارية بفرنسا يتظاهرون ضد قانون الحكومة بتقليل السرعة تظاهرة الدراجات النارية بفرنسا


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
إضافة تعليق

تظاهر عدد من سائقو الدراجات النارية فى فرنسا اليوم السبت، ضد قانون الحكومة الفرنسية الصادر فى 9 يناير الماضى والذى يقضى بتقليل السرعة من 90 كم / ساعة إلى 80 كم على نحو 400 ألف كم من الطرق الثانوية فى البلاد.

وحمل ركاب الدراجات النارية لافتات ضد القانون على ملابسهم والخوذ التى يرتدونها خلال التظاهرة.

وتؤكد الحكومة أن القانون يهدف إلى الحد من عدد الحوادث المميتة كل عام.

جانب من التظاهرة
جانب من التظاهرة

 

لافتات ضد قانون السرعة
لافتات ضد قانون السرعة

 

تظاهرة الدراجات النارية
تظاهرة الدراجات النارية

 

لافتة خلال التظاهرة ضد قانون الحكومة
لافتة خلال التظاهرة ضد قانون الحكومة

 

اللافتات على الدراجات النارية
اللافتات على الدراجات النارية

 

جانب من اللافتات
جانب من اللافتات

 

جانب من تظاهرة الدراجات النارية بفرنسا
جانب من تظاهرة الدراجات النارية بفرنسا

 

تعليق الافتات على ملابس المشاركين بالتظاهرة
تعليق الافتات على ملابس المشاركين بالتظاهرة

 

جانب من تعليق اللافتات
جانب من تعليق اللافتات

 

أحد المشاركين بالتظاهرة
أحد المشاركين بالتظاهرة

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ماكرون: فرنسا بحاجة إلى ألمانيا لتحقيق الإصلاح فى أوروبا

فرنسا تجدد تضامنها مع سول فى مواجهة الخطر النووى والبالستى لكوريا الشمالية

مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ينتقد فرنسا على إدارتها للسجون

فرنسا

اخبار فرنسا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
الوطنية للانتخابات تحدد معهد ناصر والمركز الطبى وزايد لفحص مرشحى الرئاسة

الوطنية للانتخابات تحدد معهد ناصر والمركز الطبى وزايد لفحص مرشحى الرئاسة

النقض تؤيد حكم إعدام 3 متهمين والمؤبد لـ4 آخرين بتهمة قتل اللواء نبيل فراج

النقض تؤيد حكم إعدام 3 متهمين والمؤبد لـ4 آخرين بتهمة قتل اللواء نبيل فراج

بالأرقام.. ننفرد بقائمة الأسعار الجديدة لتذاكر خطوط السكة الحديد بعد الزيادات.. "القاهرة- الإسكندرية" 66 جنيها للأولى مكيف و45 للثانية مكيف.. و115 الـ vip و25 للمميز.. و"القاهرة- أسوان" 171.6 جنيه للأولى

بالأرقام.. ننفرد بقائمة الأسعار الجديدة لتذاكر خطوط السكة الحديد بعد الزيادات.. "القاهرة- الإسكندرية" 66 جنيها للأولى مكيف و45 للثانية مكيف.. و115 الـ vip و25 للمميز.. و"القاهرة- أسوان" 171.6 جنيه للأولى

لماذا تتجه أنظار أندية الدورى الإنجليزى صوب اللاعبين المصريين؟.. الالتزام والاجتهاد فى التدريبات.. التحلى بالروح القتالية والرغبة فى تقديم الأفضل.. وانخفاض أسعار الفراعنة مقارنة بدوريات القارة السمراء

لماذا تتجه أنظار أندية الدورى الإنجليزى صوب اللاعبين المصريين؟.. الالتزام والاجتهاد فى التدريبات.. التحلى بالروح القتالية والرغبة فى تقديم الأفضل.. وانخفاض أسعار الفراعنة مقارنة بدوريات القارة السمراء

الزمالك يتسلّح بـ"ملايين النقاز" لخطف هداف إنبى من الأهلى

الزمالك يتسلّح بـ"ملايين النقاز" لخطف هداف إنبى من الأهلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة