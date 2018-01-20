صور.. رئيس اوغندا يتسلم أوراق اعتماد سفير مصر ويتطلع لزيارة القاهرة

السفير المصرى الجديد لدى اوغندا طارق سلام مع الرئيس الأوغندى يوري موسيفيني





كتبت إسراء أحمد فؤاد

أعرب الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني عن تطلعه لزيارة مصر في أقرب فرصة، وإجراء مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أكد موسيفيني، خلال استلامه أوراق اعتماد السفير طارق سلام السفير المصري الجديد لدى أوغندا، ضرورة سرعة انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

من جهته أشاد السفير طارق سلام بالتطور في العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، والتي توجت بزيارة الرئيس السيسي إلى أوغندا مرتين خلال العامين الماضيين.

وتناول اللقاء، الذي حضره وزير الخارجية الأوغندي سام كوتيسا وأعضاء السفارة المصرية، بحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية.



استقبال السفير المصرى فى اوغندا



الرئيس الأوغندي يتسلم أوراق السفير المصرى



السفير المصرى الجديد يصل أوغندا



السفير طارق سلام السفير المصري الجديد لدى أوغندا



