صور.. تظاهر سيدات إيطاليا للمطالبة بحقوق المرأة المدنية والاجتماعية





كتب: محمد الأحمدى - تصوير ( أ ف ب)

تظاهر العديد من النساء وسط مدينة روما الإيطالية، اليوم السبت، للمطالبة بحماية وحقوق المرأة المدنية والاجتماعية والبيئية.

وشاركت فى التظاهرة الممثلة الإيطالية آسيان أرجينتو، وهى واحدة من أول النساء اللواتى يتهمن منتج الأفلام الأمريكى هارفى وينشتاين بالاعتداء الجنسى.

وحملت اللافتات عبارات مطالبة "ضرورة اتحاد السيدات فى روما"، "المستقبل للنساء" " أسمعوا أصواتنا".



سيدات إيطاليا



سيدة تحمل لافتة " المستقبل للنساء"



جانب من التظاهرات



تظاهرات السيدات فى إيطاليا