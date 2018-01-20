صور.. بابا الفاتيكان يواصل جولاته فى مدن بيرو الساحلية

صور.. بابا الفاتيكان يواصل جولاته فى مدن بيرو الساحليةالسبت، 20 يناير 2018 04:35 م
بابا الفاتيكان
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب )
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واصل البابا فرانسيس اليوم السبت، جولاته فى بيرو، حيث وصل منذ قليل إلى مدينة تروخيو البيروفية، وذلك قبل أن يتوجه إلى إلى مدينة هوانشاكو الساحلية الشاطئية حيث سيعقد مؤتمرا فى الهواء الطلق بمنطقة ساحلية تكافح من أجل إعادة إعمارها فى أعقاب الفيضانات المدمرة فى العام الماضى.
وكانت الأحوال الجوية السيئة والفيضانات وحوادث إنزلاق التربة أسفرت عن سقوط 133 قتيلا فى بيرو فى الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضى، وسيترأس البابا الأرجنتينى فى المدينة قداسا بحضور 35 الف شخص. كما سيتحدث إلى رجال دين من شمال البلاد.
وكان البابا دافع الجمعة فى زيارته الأولى إلى منطقة الأمازون هذه الرئة الخضراء للأرض امام آلاف السكان الاصليين المطالبين بدعم البابا للحفاظ على أراضيهم.
وصول البابا فرانسيس
أطفال بيرو يستقبلون البابا فرانسيس
جانب من وصول البابا فرانسيس
استقبال البابا فرانسيس
نساء بيرو تستقبل البابا فرانسيس
جانب من استقبال نساء بيرو للبابا فرانسيس
وصول البابا فرانسيس مدن بيرو
جانب من تحية البابا فرانسيس للأطفال
جانب من جولات البابا فرانسيس
نزول البابا فرانسيس من الطائرة
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