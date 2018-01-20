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صور.. انطلاق أول مؤتمر جماهيرى شعبى لتأييد الرئيس بالقنطرة غرب الاسماعيلية

السبت، 20 يناير 2018 05:27 م
صور.. انطلاق أول مؤتمر جماهيرى شعبى لتأييد الرئيس بالقنطرة غرب الاسماعيلية المشاركون فى المؤتمر


الإسماعيلية - صبرى غانم
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وسط حشد كبير من مواطنى وشعب محافظة الإسماعيلية وبعد إعلان  الرئيس عبد الفتاح السيسى ترشحه لفترة رئاسية ثانية شهد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية يرافقه النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب وأحمد رسلان النائب الأول لرئيس البرلمان العربى والنائب مصطفى بكرى وهشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب وعدد كبير من نواب البرلمان عن محافطات مطروح والصعيد والدلتا وفى حضور اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية والسكرتيران العام والمساعد للمحافظة واللواء سامى علام رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب ونواب البرلمان عن الإسماعيلية وعدد كبير من القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية وقيادات الأوقاف والكنيسة.

محافظ الإسماعيلية يتحدث فى المؤتمر
محافظ الإسماعيلية يتحدث فى المؤتمر
 

مراسم انطلاق فعاليات مؤتمر "حملة مواطن" لدعم الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية والذى يعد أول مؤتمر جماهير حاشد لدعم الرئيس على مست وى محافظات  الجمهورية بعد اعلان الرئيس عن ترشحه للرئاسة والذى أقيم تحت رعاية النائب عصام سعد منسى عضو مجلس النواب عن الاسماعيلية بمركز شباب القنطرة غرب بحضور، المهندس أحمد حسن وكيل لجنة الزراعة والنواب اللواء سيف وأبو الحسن الجزار والنائب العمدة هشام والنائب العمدة حمام  والالاف من أبناء مركز ومدينتى القنطرة غرب وشرق ومحافظة الأسماعيلية وشيوخ القبائل وكبار عائلات الصعايدة.

وخلال المؤتمر تم الإعلان عن دعم شعب الإسماعيلية ومواطنيها بمختلف طوائفهم ومساندتهم وتأييدهم الكامل لترشيح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية .

الحضور يؤيدون الرئيس السيسى
الحضور يؤيدون الرئيس السيسى
 

وفى كلمته التى ألقاها محافظ الاسماعيلية خلال المؤتمر أكد ان الرئيس السيسى قاد مصر إلى بر الأمان بعد أحداث عاصفة، واستطاع إعادة الاستقرار إلى الوطن، مشيرا إلى أن فترة ولايته الأولى شهدت إنجازات كبيرة يشهد بها القاصى والدانى، وإنجازات تتحدث عن نفسها بالأرقام، ولهذا ومن منطلق الحس الوطنى بالمقام الأول فإننا ندعم ترشح الرئيس لفترة ولاية ثانية حرصاً على صالح الوطن، واستكمالاً للبناء والإنجاز ".

وقال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب لقد استطاعت مصر فى عهد الرئيس السيسى أن تواجه قوى الشر في الداخل والخارج، واستردت مكانتها  مجدداً بعد أحداث عصيبة، ولا تزال فى معركتها وصمودها ضد الاٍرهاب الأعمى  بفضل أبنائها المواطنين ورجال الجيش والشرطة وبفضل القيادة الحكيمة للرئيس، الذى استطاع أيضاً أن يعيد لمصر مكانتها فى المنطقة والعالم".

جانب من الضيوف
جانب من الضيوف

 

وأشار النائب مصطفى بكرى الى أنه خلال الفترة الأولى للرئيس السيسى تم إنجاز نحو 11 ألف مشروع فى مدة زمنية أقل من 4 سنوات بتكلفة 2 تريليون جنيه، كما كان هناك اهتمام كبير بالمرأة التى باتت تُمثل 15% من البرلمان، و20% من الحكومة، كما ارتفعت رواتب الموظفين فى الدولة من 80 مليار جنيه فى عام 2011 إلى 230 مليارًا فى الفترة الحالية، كما شهدت السنوات الأربع الأخيرة رفع حد الإعفاء الضريبى إلى 7200 جنيه سنويًا، وهو ما يعنى زيادة أخرى فى دخل الفرد، وتم توصيل مياه الشرب النقية إلى 96% من الأسر المصرية فى كل أرجاء البلاد".

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

وأضاف " بكرى" لقد اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسى مجموعة من الإجراءات الاقتصادية الصعبة، والتى أدت فى النهاية لارتفاع معدلات النمو، وتقليل العجز فى الموازنة العامة، والنهوض بالاقتصاد الوطنى من عثرته، وهذا على سبيل المثال  وليس الحصر لما تم إنجازه خلال فترة الرئاسة الأولى ولكل هذه الأسباب ولإنجازات أخرى كثيرة ندعم ترشحه لفترة رئاسة ثانية".

 
 
وكيل وأعضاء مجلس النواب مع المحافظ
وكيل وأعضاء مجلس النواب مع المحافظ

 

السلام الجمهورى
السلام الجمهورى

 

جانب من الضيوف
جانب من الضيوف

 

النائب عصام منسى
النائب عصام منسى

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

جانب من المواطنين
جانب من المواطنين

 

السلام الجمهورى
السلام الجمهورى

 

السلام الجمهورى
السلام الجمهورى

 

جانب من المنصة
جانب من المنصة

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

النائب مصطفى بكرى
النائب مصطفى بكرى

 

النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب
النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب

 


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