صور.. الهلال الأحمر المصرى: تنفيذ برنامج سلامة الأطفال فى 23 محافظة





كتب مدحت وهبة

نظم الهلال الأحمر المصرى اليوم السبت، احتفالية بمرور 10 سنوات على برنامج صحة وسلامة الذى يقدمه الهلال الأحمر لأطفال المدارس فى مختلف محافظات مصر، ويتضمن البرنامج موضوعات الإسعافات الأولية والسلوكيات الصحية ومواجهة الطوارئ ودليل سلامة الطفل على الطريق والتغيرات المناخية والاختلاف بلا عنف.

وأكدت الدكتورة مؤمنة كامل، الأمين العام للهلال الأحمر المصرى، فى الكلمة التى ألقتها نيابة عنها نهال حفنى الأمين العام المساعد للهلال الأحمر المصرى، على أن البرنامج يتم تنفيذه 23 محافظة، لافتة إلى أن الحد من المخاطر ورفع الوعى الصحى هو جزء أصيل من عمل الهلال فى خدمة المجتمع، وأن نجاح البرنامج ورائه الكثير من الشركاء الذين ساهموا بشكل فعال فيتغيير سلوكيات أكثر من 88 ألف تلميذ والعديد من المدرسين وأولياء الأمور حتى الآن وأن هؤلاء الشركاء يتمثلون فى وزارة التربية والتعليم، وزارة الشباب والرياضة، والحماية المدنية، والحركة الدولية للصليب الأحمر، والصليب الأحمر الألمانى وكذلك الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب والهلال الأحمر والمفوضية السامية لشئون اللاجئين.

من جانبه، أضاف الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، ممثلا عن وزير التربية والتعليم، أن الهلال الأحمر المصرى يقوم بعمل للمجتمع، حيث أن التعليم أمن قومى لمصر، وبالتالى فإن مساعدة جيل على اكتساب خبرات حياتية وعادات سلوكية صحيحة هو جزء صميم من التعليم.

فيما تم عرض كلمة مستر كريستوف جونن مدير التعاون الدولى بالصليب الأحمر الألمانى عبر الفيديو مهنئا الهلال الأحمر المصرى بمرور عشر سنوات على بدء البرنامج ونجاحه متمنيا التعاون الدائم بين الصليب الأحمر الألمانى والهلال الأحمر المصرى.

وقدم إيميل بيلين ممثل مساعد رئيس العمليات بالمفوضية السامية لشئون اللاجئين، كلمة شكر فيها الهلال الأحمر المصرى على اهتمامه بتدريب طلبة مدارس المهاجرين وتقديم هذه الخدمةلهم تماما كأبناء الوطن.

فيما أشارت إيميليا مارزال نائبة عن الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، إلى أن عدد متطوعى جمعيات الصليب والهلال الأحمر بالعالم يصل إلى 30 مليون متطوع يعملون معا لسلطات المحلية من أجل حماية البشر فى الأزمات والكوارث، مشيرًا إلى أن الهلال الأحمر المصرى نموذج جيد حيث يعمل على بناء مجتمع أكثر سلامة وأمان، كما أن لديه أعمال جيدةفى العشوائيات خاصة فى القاهرة، إضافة إلى أنه يعمل من أجل وصول المياه النقية للمناطق المختلفة وخاصة المناطق المهمشة، كما أنه يعمل على حماية البشر من التعرض لكوارث السيول.

بينما أجرى الإعلامى شريف مدكور حوارا مع نماذج من المتطوعين وروى كل منهم عن تجربته كمتطوع فى برنامج صحة وسلامة وما الذى استفاد منه وأفاد به، ثم عرضت أغنيةقدمها طفلان هما مايا ومعتز خاصة بالبرنامج، وقبل ختام الحفل قدم الهلال الأحمر المصرى تكريمات لعدد من الشركاء فى برنامج صحة وسلامة.











