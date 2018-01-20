صور.. المستشار عبد المحسن منصور وأيهاب سرحان يفتتحان نادي قضاة الشرقية





الشرقية - فتحية الديب

افتتح مجلس إدارة نادي قضاة الشرقية برئاسة المستشار إيهاب سرحان مقر النادى، مساء أمس بعد الانتهاء من أعمال التطوير والترميم وحضر الافتتاح المستشار محمد عبد المحسن منصور رئيس نادي قضاة مصر والمستشار حلمي علام رئيس نادي قضاة المنوفية والمستشار أحمد الشافعي، رئيس نادي قضاة المحلة الكبري، والمستشار عبد العزيز شاهين ،رئيس نادي قضاة الاسماعيلية.

كما حضر الافتتاح المستشار ربيع قاسم ،رئيس نادي قضاة القليوبية، والمستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة عضو المجلس الخاص والمستشار عطية حمد رئيس نادى قضاة مجلس الدولة بالشرقية ، والمستشار أحمد دياب نائب رئيس هيئة النيابة الادارية و اللواء سعيد عبد المعطي، السكرتير العام لمحافظة الشرقية ولفيف من السادة المستشارين والقضاة واعضاء النيابة العامة .

يذكر أن مجلس ادارة نادي قضاة الشرقية الحالي، يضم في عضويته كل من المستشار محمد رفعت بيومي ، والمستشار احمد حمدي والمستشار أسامة الغندور والقاضي شادي خليفة، والقاضي محمد علي حفني و القاضي محمد المسلمي ، والقاضي أحمد صبري، ورئيس النيابة توفيق محمد توفيق ، ووكيل النيابة أحمد الصياد ووكيل النيابة مجدي اشرف .

وقد شهد الحفل في نهايته تكريم وكلاء النائب العام الجدد والمتفوقين دراسيا من ابناء القضاة وتكريم المستشار محمد عبد المحسن منصور رئيس نادى قضاة مصر ورؤساء اندية قضاة المحافظات الحاضرين وعدد من الحاضرين كما تم تكريم المستشار شادى خليفة عضو مجلس ادارة نادى قضاة مصر وعضو مجلس الادارة بنادى قضاة الشرقية

افتتاح نادى قضاة الشرقية



افتتاح نادى قضاة الشرقية



افتتاح نادى قضاة الشرقية



افتتاح نادى قضاة الشرقية



افتتاح نادى قضاة الشرقية



افتتاح نادى قضاة الشرقية



افتتاح نادى قضاة الشرقية