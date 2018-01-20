صور.. اضبط مخالفة.. انتشار مخازن تجميع الخردة بين الكتل السكانية بدمياط





دمياط - معتز الشربينى

أعرب عدد كبير من أبناء محافظة دمياط،عن استيائهم من انتشار مخازن تجميع الخردة وسط الكتلة السكنية الأمر الذى يمثل مخالفة بيئية ويهدد بوقوع كوارث، "اليوم السابع" استمع إلى شكوى الأهالى الذين يطالبون بتقنين عمل تجميع الخردة.

يقول أيمن الحجرى أحد أبناء مدينة دمياط: انتشرت فى الفترة الأخيرة بدمياط مخازن للبلاستيك والكرتون وخلافة من فرز القمامة وجمعها لبيعها بالكيلو وسط الكتلة السكنية وهذه المخازن تحوى الحشرات والفئران، وتخلف الروائح الكريهة، وأضاف أن الخردة والكرتون بهم مواد بترولية، وفى حالة ووقع حريق يولد كارثة.

وأضاف محمد العربى - تاجر: اغلب من يجمعون الخردة يسرقون أغطية بالوعات الصرف الصحى من أمام المنازل وأغطية أعمدة الإنارة وإغراض المحلات ليلا ويستعملون تروسيكلات فى جمع المخلفات يستقلها أطفال وصبية بدون تراخيص ولا لوحات معدينة، وطالب محافظ دمياط بإصدار قرارا إدارى بتقنين هذا العمل ووضع ضوابط محددة له من خلال سجل تجارى وبطاقة ضريبية وتكون المخازن خارج الكتلة السكنية.

عربات جمع الخردة



سرقة اغطية البالوعات