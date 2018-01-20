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السبت، 20 يناير 2018 08:17 ص
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صور.. استمرار مهرجان الأضواء المبهرة فى لندن بألوان متجددة

السبت، 20 يناير 2018 02:00 ص
صور.. استمرار مهرجان الأضواء المبهرة فى لندن بألوان متجددة مهرجان الأضواء المبهرة فى لندن


كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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استمر مهرجان "لوميير لندن" والذى يزين العاصمة البريطانية بالأضواء المبهرة، ومعه تتحول لندن لمدينة أضواء كبيرة ، وسط إقبال كثيف من البريطانيين على ذلك المهرجان الذى يُعد الأكبر من نوعه فى بريطانيا.

مهرجان الأضواء "لوميير"، يمثل المهرجان الأكبر فى تاريخ العاصمة البريطانية "لندن"، ويشارك فيه العديد من فنانى الضوء الدوليين، وهو الأضخم مقارنة بنسخ من الحدث سبق تنظيمها فى مدن كبيرة مثل سيدنى الأسترالية وبرلين الألمانية وليون الفرنسية.

المهرجان يوفر لسكان العاصمة فرصة مجانية للاستمتاع بأضوائه المتوهجة، كما يقدم أشكال متنوعة للأعمال الفنية من صنع فنانين بريطانيين وأجانب تراوحت ما بين الإضاءة الثلاثية الأبعاد، واللوحات المضيئة التفاعلية التى انعكست على معالم بارزة فى المدينة.

الأنوار الجذابة تخطف الأضواء فى لندن
الأنوار الجذابة تخطف الأضواء فى لندن

 

اللعب بالأنوار
اللعب بالأنوار

 

انطلاق مهرجان الأضواء المبهرة فى بريطانيا
انطلاق مهرجان الأضواء المبهرة فى بريطانيا

 

انطلاق مهرجان الأضواء المبهرة فى لندن
انطلاق مهرجان الأضواء المبهرة فى لندن

 

تزيين أحد الأديرة فى لندن بالأنوار المبهرة
تزيين أحد الأديرة فى لندن بالأنوار المبهرة

 

جانب من مهرجان الأضواء المبهرة فى لندن
جانب من مهرجان الأضواء المبهرة فى لندن

 

جانب مهرجان الأضواء فى لندن
جانب مهرجان الأضواء فى لندن

 

شمسيات تنير فى شوارع لندن
شمسيات تنير فى شوارع لندن

 

شمسيات خلابة فى لندن
شمسيات خلابة فى لندن

 

شوارع لندن تتزين بالانوار
شوارع لندن تتزين بالانوار

 

مهرجان الأضواء المبهرة فى لندن
مهرجان الأضواء المبهرة فى لندن

 

مهرجان الأضواء فى لندن
مهرجان الأضواء فى لندن

 

هياكل حيوانات تتوهج بالانوار
هياكل حيوانات تتوهج بالانوار

 


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صور.. مهرجان الأضواء يزين عاصمة الضباب "لندن" بالأنوار المبهرة

مهرجان الأضواء المبهرة

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