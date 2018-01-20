صور.. ارتفاع عدد ضحايا حريق مصنع بلاستيك فى الهند لـ 17 قتيلا





(أ ف ب)

لقى 17 عاملا على الأقل مصرعهم فى حريق بمصنع للبلاستيك فى المنطقة الصناعية بشمال نيودلهي، بحسب ما أعلنت أجهزة الإنقاذ بالعاصمة.

وشب الحريق فى قبو المصنع الواقع فى مبنى من ثلاثة طوابق فى المنطقة الصناعية فى بوانا بضواحى نيودلهي، وبحسب السلطات فان المبنى قد يكون استخدم أيضا لتخزين العاب نارية.

وسرعان ما أمتدت السنة اللهب الى الطوابق العلوية لتحاصر نحو عشرين عاملا كانوا يمارسون عملهم، بحسب ما ذكر برافين كومار احد مسؤولى أقسام الطوارئ فى نيودلهي.

وأضاف: "تم إخراج 17 جثة" من المبنى موضحا أنه تم نقل شخصين مصابين إلى المستشفى.

محيط الحادث

أهالى الضحايا يبكون

أهالى الضحايا