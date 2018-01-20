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صور.. إعادة فتح مطار معيتيقة الليبى بعد إغلاقه بسبب اشتباكات

السبت، 20 يناير 2018 05:54 م
صور.. إعادة فتح مطار معيتيقة الليبى بعد إغلاقه بسبب اشتباكات الطيران الليبى


(رويترز) - تصوير ( أ ف ب)
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أعادت السلطات اليوم السبت، فتح المطار الوحيد الذى كان يعمل فى العاصمة الليبية طرابلس بعد 5 أيام من إغلاقه بسبب اشتباكات دامية أسفرت عن أضرار فى عدد من طائرات الركاب.

وبدا أن مطار معيتيقة، الواقع إلى الشرق مباشرة من وسط العاصمة طرابلس، يعمل كالمعتاد إذ شغل الركاب صالات السفر والوصول بالمطار.

الركاب بمطار معيتيقة
الركاب بمطار معيتيقة

وقال مسئول فى المطار طلب عدم نشر اسمه لأسباب أمنية "جرى استئناف كل الرحلات المحلية والدولية"، وأضاف "لم ترد تقارير عن أى مشكلات فنية وصار الأمن تحت السيطرة".

ودار قتال ضار بين قوة الردع الخاصة، المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطنى المعترف بها دوليا، وجماعة مسلحة متمركزة فى حى تاجوراء بالمدينة.

وقتل 20 شخصا على الأقل وأصيب 60 آخرون، وسارعت شركات الطيران الليبية الأربع التى تشغل رحلات من مطار معيتيقة لإصلاح أو استبدال الطائرات التى تضررت بطلقات نارية أو قصف المدفعية لدى وقوفها فى أماكن الانتظار بالمطار أثناء القتال.

الطيران الليبى
الطيران الليبى

وجرى تعليق الرحلات لإجلاء أو إعادة المهاجرين الأجانب إلى أوطانهم من طرابلس، وهى رحلات تدير غالبيتها وكالات تابعة للأمم المتحدة، بسبب إغلاق مطار معيتيقة.

وهزت اشتباكات الفصائل المسلحة العاصمة طرابلس منذ انزلاق ليبيا إلى الفوضى والعنف بعد الإطاحة بمعمر القذافى عام 2011، وبعد تشكيل حكومة الوفاق الوطنى توسع نفوذ عدد من الفصائل الكبرى ولا يزال الوضع هشا.

وتضرر بشدة المطار الدولى الرئيسى فى طرابلس خلال قتال دار عام 2014 ولا يزال هذا المطار خارج الخدمة. 

ركاب ليبيا
ركاب ليبيا

 

توافد ركاب ليبيا
توافد ركاب ليبيا

 

الطيران الليبى
الطيران الليبى
 
 
وصول الطائرات الليبية
وصول الطائرات الليبية

 

جانب من وصول الطائرات الليبية
جانب من وصول الطائرات الليبية

 

صالة استقبال الركاب
صالة استقبال الركاب

 


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