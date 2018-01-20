صور. .إطلاق حملة للتبرع بالدم بمكتبة مصر العامة بدمنهور

صور. .إطلاق حملة للتبرع بالدم بمكتبة مصر العامة بدمنهورالسبت، 20 يناير 2018 04:03 م
انطلاق حملة التبرع بالدم بالبحيرة
البحيرة - ناصرجودة - جمال ابو الفضل
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نظمت مديرية الصحة بالبحيرة حملة للتبرع بالدم تحت عنوان "دمنا واحد " بمكتبة دمنهور العامة.
شارك فى الحملة حازم الأشموني السكرتير العام المساعد والدكتور علاء الدين عثمان وكيل وزارة الصحة و اللواء جمال متولى مساعد مدير أمن البحيرة والدكتور محمد شعلان وكيل وزارة الاوقاف والدكتورة ولاء عبد المحسن مدير المركز الإقليمي لخدمات الدم والقس تادرس تادرس والقس بولس صبحى بالإضافة إلى ممثلي الجمعيات الخيرية المشاركة .
وعلى هامش الحملة تم تكريم الجمعيات الخيرية المشاركة وكذا عرض فيلما تسجيليا حول أهمية التبرع بالدم و استخدام أحدث التقنيات خلال عملية التبرع ونقل الدم.
يذكر أن بنوك الدم بالمحافظة بلغت 18 بنك دم منهم 5 بنكوك دم تجميعي و 13 بنك دم تخزيني .
انطلاق حملة التبرع بالدم بدمنهور
تكريم المشاركين فى حملة التبرع بالدم
جانب من حملة التبرع بالدم بمكتبة دمنهور
انطلاق حملة التبرع بالدم بالبحيرة
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