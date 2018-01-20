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صور.. أوقاف الأقصر تعقد اختبارات تحريرية لـ79 إماما بمسابقة القراءة الحرة

السبت، 20 يناير 2018 10:36 م
صور.. أوقاف الأقصر تعقد اختبارات تحريرية لـ79 إماما بمسابقة القراءة الحرة جانب من الاختبارات


الأقصر – أحمد مرعى
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عقدت مديرية أوقاف الأقصر، بقيادة الشيخ محمد صالح عبد الرحمن، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، اليوم السبت، فعاليات الاختبارات التحريرية لمسابقة القراءة الحرة، والتى تنظمها الوزارة سنويا بين الإئمة والدعاة، حيث بلغ عدد الأئمة والدعاة الذين خاضوا الاختبارات تسعة وسبعون إماما وداعية.

 

وقال الشيخ إسلام محمد الأزهرى، المنسق العام والمتحدث الإعلامى لمديرية أوقاف الأقصر، إن المسابقة تقام فى إطار حرص الوزارة على الارتقاء بالمستوى العلمى والثقافى وتحفيز الأئمة والدعاة، وقد عقدت الاختبارات فى مقر المركز الثقافي بمسجد محمد حسين بالأقصر.

 

وأضاف المتحدث الإعلامى للمديرية، أنه أشرف على الامتحانات كل من الشيخ سيد محمد عبد الدايم مدير الدعوة بأوقاف الأقصر، والشيخ عصام العشماوى المفتش العام بالوزارة، والشيخ محمد زكى مدير إدارة أوقاف بندر الأقصر، الشيخ ناصر محمد سيد أحمد رئيس قسم الإرشاد الدينى بالمديرية، برئاسة الشيخ محمد صالح عبد الرحمن وكيل الوزارة، ومن الجدير بالذكر أنه من المقرر أن تعقد تصفية بديوان عام الوزارة لمن يجتاز منهم الاختبارات التحريرية.

أوقاف الأقصر تعقد الاختبارات التحريرية لـ79 إمام بمسابقة القراءة الحرة
أوقاف الأقصر تعقد الاختبارات التحريرية لـ79 إمام بمسابقة القراءة الحرة

 

قيادات اوقاف الاقصر خلال متابعة الاختبارات التحريرية
قيادات اوقاف الاقصر خلال متابعة الاختبارات التحريرية

 

جانب من فاليات مسابقة القراءة الحرة بمدينة الاقصر
جانب من فاليات مسابقة القراءة الحرة بمدينة الاقصر

 


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