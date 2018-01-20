صور.. أهالي "الرحاب" بأسوان بدون كهرباء ولا مياه شرب





أسوان - صلاح المسن

يعاني سكان قرية الرحاب التي تقع شمال شرق مدينة أسوان من نقص الخدمات والمرافق الأساسية نظراً لغياب البنية الأساسية في القرية وفي مقدمتها مياه الشرب والكهرباء ، حيث يعيش الأهالي علي التزود باحتياجاتهم من مياه الشرب من مياه ترعة وادي النقرة التي تمر أمام القرية فيما يتم تشغيل الإنارة و الأجهزة المنزلية لمدة ساعات قليلة في النهار بواسطة خلايا طاقة شمسية التى تم تركيبها بالمنازل كمنحة من دولة الإمارات العربية الشقيقة .

بداية يقول رجب إسماعيل " من أهالي قرية الرحاب ل"اليوم السابع "أن خلايا الطاقة الشمسية تم تركيبها من قرابة العامين علي أسطح المنازل حيث يوجد بالقرية نحو 50 منزل ولكن عمر خلايا الطاقة الشمسية الافتراضي قد انتهي وتحتاج لتغيير بطاريات وصيانة لتعود للعمل بكفاءة .

وأضاف أنه في ساعات النهار تعمل خلايا الطاقة الشمسية وتغذي المنازل لساعات محدودة حيث تكفي بالكاد لتشغيل الأجهزة المنزلية وأضاف أنهم يناشدون المسئولين بدخول كافة المرافق الاساسية للقرية وتوفير الخدمات الأساسية للأهالي ولفت الي أنهم يقطعون مسافات طويلة للحصول عي الرعاية الطبية بالوحدات الصحية.



















