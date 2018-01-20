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السبت، 20 يناير 2018 07:50 م
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صور.. أمريكيون يشبهون ترامب بهتلر فى مسيرة للمطالبة بحقوق المرأة بنيويورك

السبت، 20 يناير 2018 07:16 م
صور.. أمريكيون يشبهون ترامب بهتلر فى مسيرة للمطالبة بحقوق المرأة بنيويورك تظاهرات أمريكا


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)
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تظاهر آلاف المواطنين الأمريكيين اليوم السبت، فى مسيرة كبرى للمطالبة بحقوق المرأة بمدينة نيويورك و بنسلفانيا، فيما تجمعت حشود أخرى مسيرة المرأة السنوية الثانية فى فيلادلفيا.

وندد المتظاهرون بتعامل الرئيس الأمريكى مع ملفات المرأة الأمريكية، إضافة إلى اتهامه فى العديد من قضايا التحرش بحق نجوم ومشاهير.

وشارك فى المسيرة العديد من متحدى الإعاقة وكبار السن والأطفال، رافعين صور دونالد ترامب بجانب الزعيم النازى هتلر. 

توافد المواطنو من محطات المترو للمشاركة بالتظاهرات
توافد المواطنو من محطات المترو للمشاركة بالتظاهرات

 

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات

 

لافتات ترامب وهتلر
لافتات ترامب وهتلر

 

لافتات ترامب فى التظاهرات
لافتات ترامب فى التظاهرات

 

مشاركة السيدات بالتظاهرات
مشاركة السيدات بالتظاهرات

 

مشاركة متحدى الإعاقة
مشاركة متحدى الإعاقة

 

مشاركة الأطفال بالتظاهرات
مشاركة الأطفال بالتظاهرات

 

جانب من المسيرة
جانب من المسيرة

 

آلاف المواطنين خلال المسيرة
آلاف المواطنين خلال المسيرة

 

مشاركة الفتيات فى المسيرة
مشاركة الفتيات فى المسيرة

 

جانب من لافتات المسيرة
جانب من لافتات المسيرة

 

مشاركة آلاف الأمريكيين بالمسيرة
مشاركة آلاف الأمريكيين بالمسيرة

 


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