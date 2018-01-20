صور.. أمريكيون يشبهون ترامب بهتلر فى مسيرة للمطالبة بحقوق المرأة بنيويورك

صور.. أمريكيون يشبهون ترامب بهتلر فى مسيرة للمطالبة بحقوق المرأة بنيويوركالسبت، 20 يناير 2018 07:16 م
تظاهرات أمريكا
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)
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تظاهر آلاف المواطنين الأمريكيين اليوم السبت، فى مسيرة كبرى للمطالبة بحقوق المرأة بمدينة نيويورك و بنسلفانيا، فيما تجمعت حشود أخرى مسيرة المرأة السنوية الثانية فى فيلادلفيا.
وندد المتظاهرون بتعامل الرئيس الأمريكى مع ملفات المرأة الأمريكية، إضافة إلى اتهامه فى العديد من قضايا التحرش بحق نجوم ومشاهير.
وشارك فى المسيرة العديد من متحدى الإعاقة وكبار السن والأطفال، رافعين صور دونالد ترامب بجانب الزعيم النازى هتلر.
توافد المواطنو من محطات المترو للمشاركة بالتظاهرات
جانب من التظاهرات
لافتات ترامب وهتلر
لافتات ترامب فى التظاهرات
مشاركة السيدات بالتظاهرات
مشاركة متحدى الإعاقة
مشاركة الأطفال بالتظاهرات
جانب من المسيرة
آلاف المواطنين خلال المسيرة
مشاركة الفتيات فى المسيرة
جانب من لافتات المسيرة
مشاركة آلاف الأمريكيين بالمسيرة
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