صور.. أضبط مخالفة.. القمامة تحاصر مدرسة بلتان بطوخ

صور.. أضبط مخالفة.. القمامة تحاصر مدرسة بلتان بطوخالسبت، 20 يناير 2018 03:00 ص
القمامة تحاصر مدرسة بلتان بطوخ
القليوبية - نيفين طه
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اشتكي أولياء أمور بلده بلتان التابعة لمدينة طوخ، من محاصرة أكوام القمامة لمدرسة بلتان الإعداديه المشتركة ، بالإضافه إلى الحيوانات النافقة والروائح الكريهه.
ويقول محمود على، أن أكوام القمامة أغلقت الشارع المؤدي إلى المدرسة بسب تراكمها، بالإضافه لانتشار الأمراض والأوبئة للطلاب المترددين على المدرسة.
ونددت سامية على من تراكم القمامة أمام أبواب المدرسة التي يدخل منها الطلاب، متسائلة كيف تكون دار علم والقمامة تحاصرها من كل جانب.
وطالبت مؤمنه محمد مسئولي الوحده المحلية برفع تلك القمامة بعيدا عن المدرسة من أجل الطلاب الذي يؤيدون امتحانات الشهادة الإعدادية.
القمامة تحاصر مدرسه بلتان بطوخ
القمامة تحاصر مدرسه بلتان بطوخ
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