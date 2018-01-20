سوريا الديمقراطية: تهديد تركيا المفاجئ بمهاجمة عفرين يغامر بعودة داعش

سوريا الديمقراطية: تهديد تركيا المفاجئ بمهاجمة عفرين يغامر بعودة داعشالسبت، 20 يناير 2018 03:56 م
رويترز
اتهمت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة تركيا، اليوم السبت، باستغلال مزاعم بقصف عبر الحدود ذريعة لشن هجوم في سوريا.
وقالت قوات سوريا الديمقراطية، وهى تحالف من مقاتلين أكراد وعرب وتحارب تنظيم داعش، إنها لا تجد خيارا أمامها سوى الدفاع عن نفسها إن تعرضت لهجوم. وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها أكراد على مناطق شاسعة في شمال وشرق سوريا، وقال الرئيس التركى طيب أردوغان اليوم السبت إن عملية عسكرية بدأت في منطقة عفرين التي يسيطر عليها الأكراد.
من جانبه قال مسئول تركى كبير، اليوم السبت، إن عملية عفرين تستهدف إنهاء سيطرة المسلحين الأكراد وتحرير المنطقة.
وأعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أن أنقرة "بدأت عمليا" هجوما لطرد المقاتلين الأكراد من بلدة عفرين السورية.
وقال أردوغان فى خطاب متلفز فى مدينة كوتاهية إن "عملية عفرين بدأت عمليا على الأرض، ومنبج ستكون التالية" فى إشارة إلى بلدة سورية أخرى يسيطر عليها الأكراد.
وبدأ الجيش التركى اتخاذ أولى الخطوات التصعيدية ضد الفصائل الكردية المسيطرة على شمال سوريا، وبدأت القوات التركية منذ فجر أمس الجمعة بقصف عدد من القرى فى مدينة عفرين شمالى سوريا.
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