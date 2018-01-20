سقوط مسجل خطر بـ500 قرص مخدر قبل ترويجها فى الزيتون





كتب عبد الله محمود

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على مسجل خطر، تخصص نشاطه فى تجارة المواد المخدرة بالزيتون، وبحوزته 500 قرص مخدر، وسلاح أبيض، وحرروا له محضرا، وباشرت معه النيابة العامة التحقيق.

كانت البداية أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون، وبصحبتهم قوة ، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث تمكنت من ضبط " محمد.ب " 31 سنة عاطل، وبحوزته 500 قرص مخدر، وسلاح أبيض ومبلغ مالى.

وبمواجهته أمام اللواء محمد منصور، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ من متحصلات البيع، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة العامة التى باشرت التحقيق.