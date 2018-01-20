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سقوط مسجلين خطر كونا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات فى عين شمس

السبت، 20 يناير 2018 02:51 م
سقوط مسجلين خطر كونا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات فى عين شمس المتهمان عقب القبض عليهما


كتب إبراهيم أحمد - عبد الله محمود
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ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على مسجلين خطر كونا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات فى عين شمس، وذلك عقب ضبط المتهم الأول لسرقته سيارة تابعة لجمعية خيرية بعين شمس، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، بلاغا من "محمد عبد المعبود" 50 سنة، أمين صندوق بجمعية خيرية، يفيد فيه باكتشافه سرقة السيارة الخاصة بالجمعية "إسعاف"، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة، فتم تحرير المحضر رقم 1565 لسنة 2018 جنح القسم.

وبإجراء التحريات، وجمع المعلومات اللازمة، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، تم التوصل إلى أن وراء ارتكابها "سيد.ع " 41 سنة عامل "مسجل خطر" سرقة وسائل نقل، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التى يتردد عليها المتهم، أسفرت إحداها عن ضبطه.

وبمواجهته اعترف المتهم بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها لدى عميله "سئ النية" فريد شوقى 54 سنة عامل "مسجل خطر"، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمهما بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحالهما اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق. 


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