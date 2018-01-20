video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 20 يناير 2018 06:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سفير فلسطين لدى تونس يطالب باتخاذ إجراءات جريئة ضد قرار ترامب بشأن القدس

السبت، 20 يناير 2018 04:14 م
سفير فلسطين لدى تونس يطالب باتخاذ إجراءات جريئة ضد قرار ترامب بشأن القدس القدس - أرشيفية


أ ش أ
إضافة تعليق

طالب السفير الفلسطينى لدى تونس هائل الفاهم، اليوم السبت، باتخاذ إجراءات "جريئة" ضد إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب القدس عاصمة لدولة الاحتلال.


واعتبر السفير الفلسطينى - خلال كلمته بالمؤتمر النقابى الدولى لدعم الشعب الفلسطينى - القرار الأمريكى بأنه "خير دليل على أن السياسة الخارجية الأمريكية تفتقد لأى بعد أخلاقى يجعلها وسيطا نزيها للسلام"، مشيرا إلى أن القرار لن يغير شيئا على الأرض، وفى المقابل فإن مجرد الاعتراف بالسيطرة الإسرائيلية على المدينة يعد دليلا واضحا على أن الإدارة لا تحترم إرادة الشعب الفلسطيني.


وشدد على ضرورة أن يتحرك ممثلو مختلف النقابات والمجتمع الدولى والمنظمات الوطنية المشاركة فى المؤتمر للدفاع عن مبادئ السلام العالمى للضغط على الإدارة الأمريكية لتتراجع عن قرارها فورا بشأن القدس، وتعيد النظر فى مواقفها التى من شأنها أن تزيد من زعزعة الاستقرار بالشرق الأوسط.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استشهاد معتقل فلسطينى فى سجون الاحتلال الإسرائيلى

"فتح" تدعو للإضراب الشامل وتصعيد المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى الثلاثاء

الاحتلال

ترامب

اخبار العرب

اخبار تونس

اخبار فلسطين



لا تفوتك
الوطنية للانتخابات تحدد معهد ناصر والمركز الطبى وزايد لفحص مرشحى الرئاسة

الوطنية للانتخابات تحدد معهد ناصر والمركز الطبى وزايد لفحص مرشحى الرئاسة

النقض تؤيد حكم إعدام 3 متهمين والمؤبد لـ4 آخرين بتهمة قتل اللواء نبيل فراج

النقض تؤيد حكم إعدام 3 متهمين والمؤبد لـ4 آخرين بتهمة قتل اللواء نبيل فراج

بالأرقام.. ننفرد بقائمة الأسعار الجديدة لتذاكر خطوط السكة الحديد بعد الزيادات.. "القاهرة- الإسكندرية" 66 جنيها للأولى مكيف و45 للثانية مكيف.. و115 الـ vip و25 للمميز.. و"القاهرة- أسوان" 171.6 جنيه للأولى

بالأرقام.. ننفرد بقائمة الأسعار الجديدة لتذاكر خطوط السكة الحديد بعد الزيادات.. "القاهرة- الإسكندرية" 66 جنيها للأولى مكيف و45 للثانية مكيف.. و115 الـ vip و25 للمميز.. و"القاهرة- أسوان" 171.6 جنيه للأولى

لماذا تتجه أنظار أندية الدورى الإنجليزى صوب اللاعبين المصريين؟.. الالتزام والاجتهاد فى التدريبات.. التحلى بالروح القتالية والرغبة فى تقديم الأفضل.. وانخفاض أسعار الفراعنة مقارنة بدوريات القارة السمراء

لماذا تتجه أنظار أندية الدورى الإنجليزى صوب اللاعبين المصريين؟.. الالتزام والاجتهاد فى التدريبات.. التحلى بالروح القتالية والرغبة فى تقديم الأفضل.. وانخفاض أسعار الفراعنة مقارنة بدوريات القارة السمراء

النهار تجدد التعاقد مع خالد صلاح وتعلن انطلاق برنامجه اليومى "رئيس التحرير"

النهار تجدد التعاقد مع خالد صلاح وتعلن انطلاق برنامجه اليومى "رئيس التحرير"

الزمالك يتسلّح بـ"ملايين النقاز" لخطف هداف إنبى من الأهلى

الزمالك يتسلّح بـ"ملايين النقاز" لخطف هداف إنبى من الأهلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة