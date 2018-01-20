سفير فلسطين لدى تونس يطالب باتخاذ إجراءات جريئة ضد قرار ترامب بشأن القدس

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طالب السفير الفلسطينى لدى تونس هائل الفاهم، اليوم السبت، باتخاذ إجراءات "جريئة" ضد إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب القدس عاصمة لدولة الاحتلال.



واعتبر السفير الفلسطينى - خلال كلمته بالمؤتمر النقابى الدولى لدعم الشعب الفلسطينى - القرار الأمريكى بأنه "خير دليل على أن السياسة الخارجية الأمريكية تفتقد لأى بعد أخلاقى يجعلها وسيطا نزيها للسلام"، مشيرا إلى أن القرار لن يغير شيئا على الأرض، وفى المقابل فإن مجرد الاعتراف بالسيطرة الإسرائيلية على المدينة يعد دليلا واضحا على أن الإدارة لا تحترم إرادة الشعب الفلسطيني.



وشدد على ضرورة أن يتحرك ممثلو مختلف النقابات والمجتمع الدولى والمنظمات الوطنية المشاركة فى المؤتمر للدفاع عن مبادئ السلام العالمى للضغط على الإدارة الأمريكية لتتراجع عن قرارها فورا بشأن القدس، وتعيد النظر فى مواقفها التى من شأنها أن تزيد من زعزعة الاستقرار بالشرق الأوسط.