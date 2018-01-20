سعر اليورو اليوم السبت 20-1-2018 واستقرار العملة الأوروبية





كتبت- دانه الحديدى

واصل سعر اليورو الأوروبى استقراره أمام الجنيه المصرى، اليوم السبت 20-1-2018، ثانى أيام العطلة الأسبوعية، على نفس اسعار ختام الاسبوع الماضى، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، سجل سعر اليورو 21.47 جنيه للشراء ، و 21.74 للبيع.

جاء سعر اليورو الأوروبى، والذى اختلف من بنك لآخر، وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المحلية والعربية والأجنبية العاملة فى السوق المصرى اليوم كالتالى.



اليورو

سعر اليورو فى البنك المركزى

21.59 جنيه للشراء

21.72 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

21.47 جنيه للشراء

21.74 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

21.46 للشراء

21.65 للبيع



سعر اليورو اليوم

سعر اليورو فى بنك القاهرة

21.47 للشراء

21.73 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

21.46 للشراء

21.75 للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

21.45 للشراء

21.72 للبيع



صرف اليورو

إسبانيا تعترف بإنفاق 87 مليون يورو على الشرطة لقمع استقلال كتالونيا

كشف وزير الداخلية الإسبانى إن نشر ألاف من الحرس المدنى وعناصر الشرطة فى كتالونيا فى الخريف الماضى لوقف استفتاء الاستقلال قد كلف فى نهاية المطاف الدولة 87 مليون يورو، بحسب صحيفة "اندبندنت" البريطانية.

ودافع خوان إجناسيو زويدو بقوة عن عمليات الشرطة المتعلقة بالتصويت في 1 أكتوبر، والتي لم تهدأ بالكامل إلا بعد سحب آخر دوريات الشرطة الإضافية بعد ثلاثة أشهر من نشرها.