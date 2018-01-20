video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 20 يناير 2018 05:30 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر اليورو اليوم السبت 20-1-2018 واستقرار العملة الأوروبية

السبت، 20 يناير 2018 11:33 ص
سعر اليورو اليوم السبت 20-1-2018 واستقرار العملة الأوروبية يورو - ارشيفية


كتبت- دانه الحديدى
إضافة تعليق

واصل سعر اليورو الأوروبى استقراره أمام الجنيه المصرى، اليوم السبت 20-1-2018، ثانى أيام العطلة الأسبوعية، على نفس اسعار ختام الاسبوع الماضى، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، سجل سعر اليورو 21.47 جنيه للشراء ، و 21.74 للبيع.

 

جاء سعر اليورو الأوروبى، والذى اختلف من بنك لآخر، وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المحلية والعربية والأجنبية العاملة فى السوق المصرى اليوم كالتالى.

 

اليورو
اليورو

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

 

21.59 جنيه للشراء

21.72 جنيه للبيع

 

 سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 

21.47 جنيه للشراء

21.74 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

 

21.46 للشراء

21.65  للبيع

 

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة

 

 21.47  للشراء

21.73 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

 

21.46 للشراء

21.75 للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 

 21.45 للشراء

21.72 للبيع

 

صرف اليورو
صرف اليورو

 

إسبانيا تعترف بإنفاق 87 مليون يورو على الشرطة لقمع استقلال كتالونيا

 

كشف وزير الداخلية الإسبانى إن نشر ألاف من الحرس المدنى وعناصر الشرطة فى كتالونيا فى الخريف الماضى لوقف استفتاء الاستقلال قد كلف فى نهاية المطاف الدولة 87 مليون يورو، بحسب صحيفة "اندبندنت" البريطانية.

 

ودافع خوان إجناسيو زويدو بقوة عن عمليات الشرطة المتعلقة بالتصويت في 1 أكتوبر، والتي لم تهدأ بالكامل إلا بعد سحب آخر دوريات الشرطة الإضافية بعد ثلاثة أشهر من نشرها.

 

 

 

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار العملات اليوم السبت 20-1-2018 واستقرار الدولار والريال السعودى

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو

اسعار اليورو

اخبار الاقتصاد



لا تفوتك
الوطنية للانتخابات تحدد معهد ناصر والمركز الطبى وزايد لفحص مرشحى الرئاسة

الوطنية للانتخابات تحدد معهد ناصر والمركز الطبى وزايد لفحص مرشحى الرئاسة

النقض تؤيد حكم إعدام 3 متهمين والمؤبد لـ4 آخرين بتهمة قتل اللواء نبيل فراج

النقض تؤيد حكم إعدام 3 متهمين والمؤبد لـ4 آخرين بتهمة قتل اللواء نبيل فراج

بالأرقام.. ننفرد بقائمة الأسعار الجديدة لتذاكر خطوط السكة الحديد بعد الزيادات.. "القاهرة- الإسكندرية" 66 جنيها للأولى مكيف و45 للثانية مكيف.. و115 الـ vip و25 للمميز.. و"القاهرة- أسوان" 171.6 جنيه للأولى

بالأرقام.. ننفرد بقائمة الأسعار الجديدة لتذاكر خطوط السكة الحديد بعد الزيادات.. "القاهرة- الإسكندرية" 66 جنيها للأولى مكيف و45 للثانية مكيف.. و115 الـ vip و25 للمميز.. و"القاهرة- أسوان" 171.6 جنيه للأولى

لماذا تتجه أنظار أندية الدورى الإنجليزى صوب اللاعبين المصريين؟.. الالتزام والاجتهاد فى التدريبات.. التحلى بالروح القتالية والرغبة فى تقديم الأفضل.. وانخفاض أسعار الفراعنة مقارنة بدوريات القارة السمراء

لماذا تتجه أنظار أندية الدورى الإنجليزى صوب اللاعبين المصريين؟.. الالتزام والاجتهاد فى التدريبات.. التحلى بالروح القتالية والرغبة فى تقديم الأفضل.. وانخفاض أسعار الفراعنة مقارنة بدوريات القارة السمراء

الزمالك يتسلّح بـ"ملايين النقاز" لخطف هداف إنبى من الأهلى

الزمالك يتسلّح بـ"ملايين النقاز" لخطف هداف إنبى من الأهلى

الخطيب يجتمع بـ"السعيد" لتجديد عقده مع الأهلي

الخطيب يجتمع بـ"السعيد" لتجديد عقده مع الأهلي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة