سعر الريال السعودى اليوم السبت 20-1-2018 واستقرار العملة السعودية





كتبت- دانه الحديدى

واصل سعر الريال السعودى ثباته مقابل الجنيه المصرى، اليوم السبت 20-1-2018، ثانى ايام العطلة الاسبوعية للبنوك، وذلك على نفس ختام تعاملات الاسبوع الماضى، مسجلا 4.70 جنيه للشراء، و 4.73 جنيه للبيع، وفقا لاخر تعاملات البنك الأهلى.

وفيما يلى سعر الريال السعودى بمختلف البنوك المصرية وفقا لاخر تحديثاتها..



الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.70 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.70 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.70 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع



سعر عملة الريال السعودى

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

4.68 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.68 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.67 جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع



سعر الريال السعودى اليوم

مصرى يحصل على 180 ألف جنيه مستحقات متأخرة عن فترة عمله بالسعودية

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تسوية الخلافات العمالية للمواطن المصرى "أحمد .م .ا ل" مع مصنع للوحات الكهربائية الذي توقف عن صرف راتبه أكثر من عشرة أشهر، وبلغ إجماليه 37 ألفا و417 ريالا سعوديا، أى ما يوازى 180 ألف جنيه مصرى.

وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة، بمتابعة مشكلة للمواطن المصرى "أحمد .م .ا ل" مع مصنع للوحات الكهربائية، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.