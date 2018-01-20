video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 20 يناير 2018 05:30 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2018 واستقرار العملة الأمريكية

السبت، 20 يناير 2018 10:43 ص
سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2018 واستقرار العملة الأمريكية دولار - ارشيفية


كتبت: دانه الحديدى
إضافة تعليق

واصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 20-1-2018، ثانى ايام العطلة الاسبوعية للبنوك، على نفس سعر ختام تعاملات الأسبوع الماضى، ووفقا لآخر تعاملات البنك الأهلى، سجل سعر الدولار 17.65 جنيه للشراء، و 17.75 جنيه للبيع.

 

وفيما يلى سعر الدولار الامريكى بمختلف البنوك وفقا لاخر تحديثاتها ..

 

دولار
دولار

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

17.65جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

17.64 جنيه للشراء

17.74 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

 

سعر الدولار
سعر الدولار

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

17.64  جنيه للشراء

17.74 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

 

سعر الصرف للدولار
سعر الصرف للدولار

 

السيسى: إيرادات قناة السويس ارتفعت بمعدل 250 مليون دولار

 

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن ضمن أهداف قناة السويس الجديدة كان دخول العملة الحرة للدولة، واستيعاب الجيل الجديد من السفن، موضحا إن دخل قناة السويس زاد بنسبة 5% فى ظل ظروف التشغيل الحالية، بمعدل 250 مليون دولار عن ما كان قبل إنشاء القناة الجديدة.

 

وأضاف السيسى، فى جلسة "اسأل الرئيس" فى ختام فعاليات مؤتمر حكاية وطن، أن مرفق قناة السويس تم تأهيله لمدة 30 عام قادمة لتلبية مطالب الملاحة والتجارة التى تمر عبر القناة، كما أن مصر تستفيد من المجرى بشكل كامل من خلال عمل كيان اقتصادى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا إلى أن قناة السويس ستعمل على استعادة 60 ألف كيلو متر فى سيناء، جميع المواطنين يقولون أنه ليس هناك اهتمام بهم.

 

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار العملات اليوم السبت 20-1-2018 واستقرار الدولار والريال السعودى

اسعار الدولار

سعر الدولار

اسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار

الدولار اليوم

اخبار الاقتصاد



لا تفوتك
الوطنية للانتخابات تحدد معهد ناصر والمركز الطبى وزايد لفحص مرشحى الرئاسة

الوطنية للانتخابات تحدد معهد ناصر والمركز الطبى وزايد لفحص مرشحى الرئاسة

النقض تؤيد حكم إعدام 3 متهمين والمؤبد لـ4 آخرين بتهمة قتل اللواء نبيل فراج

النقض تؤيد حكم إعدام 3 متهمين والمؤبد لـ4 آخرين بتهمة قتل اللواء نبيل فراج

بالأرقام.. ننفرد بقائمة الأسعار الجديدة لتذاكر خطوط السكة الحديد بعد الزيادات.. "القاهرة- الإسكندرية" 66 جنيها للأولى مكيف و45 للثانية مكيف.. و115 الـ vip و25 للمميز.. و"القاهرة- أسوان" 171.6 جنيه للأولى

بالأرقام.. ننفرد بقائمة الأسعار الجديدة لتذاكر خطوط السكة الحديد بعد الزيادات.. "القاهرة- الإسكندرية" 66 جنيها للأولى مكيف و45 للثانية مكيف.. و115 الـ vip و25 للمميز.. و"القاهرة- أسوان" 171.6 جنيه للأولى

لماذا تتجه أنظار أندية الدورى الإنجليزى صوب اللاعبين المصريين؟.. الالتزام والاجتهاد فى التدريبات.. التحلى بالروح القتالية والرغبة فى تقديم الأفضل.. وانخفاض أسعار الفراعنة مقارنة بدوريات القارة السمراء

لماذا تتجه أنظار أندية الدورى الإنجليزى صوب اللاعبين المصريين؟.. الالتزام والاجتهاد فى التدريبات.. التحلى بالروح القتالية والرغبة فى تقديم الأفضل.. وانخفاض أسعار الفراعنة مقارنة بدوريات القارة السمراء

الزمالك يتسلّح بـ"ملايين النقاز" لخطف هداف إنبى من الأهلى

الزمالك يتسلّح بـ"ملايين النقاز" لخطف هداف إنبى من الأهلى

الخطيب يجتمع بـ"السعيد" لتجديد عقده مع الأهلي

الخطيب يجتمع بـ"السعيد" لتجديد عقده مع الأهلي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة