سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2018 واستقرار العملة الأمريكية





كتبت: دانه الحديدى

واصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 20-1-2018، ثانى ايام العطلة الاسبوعية للبنوك، على نفس سعر ختام تعاملات الأسبوع الماضى، ووفقا لآخر تعاملات البنك الأهلى، سجل سعر الدولار 17.65 جنيه للشراء، و 17.75 جنيه للبيع.

وفيما يلى سعر الدولار الامريكى بمختلف البنوك وفقا لاخر تحديثاتها ..



دولار

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.65جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.64 جنيه للشراء

17.74 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع



سعر الدولار

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.64 جنيه للشراء

17.74 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع



سعر الصرف للدولار

السيسى: إيرادات قناة السويس ارتفعت بمعدل 250 مليون دولار

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن ضمن أهداف قناة السويس الجديدة كان دخول العملة الحرة للدولة، واستيعاب الجيل الجديد من السفن، موضحا إن دخل قناة السويس زاد بنسبة 5% فى ظل ظروف التشغيل الحالية، بمعدل 250 مليون دولار عن ما كان قبل إنشاء القناة الجديدة.

وأضاف السيسى، فى جلسة "اسأل الرئيس" فى ختام فعاليات مؤتمر حكاية وطن، أن مرفق قناة السويس تم تأهيله لمدة 30 عام قادمة لتلبية مطالب الملاحة والتجارة التى تمر عبر القناة، كما أن مصر تستفيد من المجرى بشكل كامل من خلال عمل كيان اقتصادى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا إلى أن قناة السويس ستعمل على استعادة 60 ألف كيلو متر فى سيناء، جميع المواطنين يقولون أنه ليس هناك اهتمام بهم.