"ستاندارد أند بورز" ترفع درجة الدين السيادى لليونان إلى "بى"السبت، 20 يناير 2018 01:18 م
وزير الاقتصاد اليوناني-ارشيفيه
أ ف ب
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رفعت وكالة التصنيف الائتمانى "ستاندارد اند بورز غلوبال" درجة الدين السيادى لليونان من "بي-" الى "بي" بسبب تحسن الوضع الاقتصادى فى البلاد بعد أزمة استمرت سنوات، مشيرة إلى أنها يمكن أن ترفعها مجددا فى وقت قريب.
وأشارت الوكالة إلى "آفاق النمو والنمو فى الميزانية تحسنا بالتزامن مع انتعاش فى سوق العمل وفترة من الاستقرار السياسى النسبي".
وأضافت أن آفاق هذا النمو إيجابية، مؤكدة أن تحسنا جديدا ممكن قريبا.
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