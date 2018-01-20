رئيس وفد حجاج مصر يشيد بخدمات الحكومة السعودية لضيوف الرحمن

رئيس وفد حجاج مصر يشيد بخدمات الحكومة السعودية لضيوف الرحمنالسبت، 20 يناير 2018 12:47 م
كتبت ميرفت رشاد
جاء ذلك خلال لقائه والوفد المرافق له وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، فى مكتبه بمقر "الوزارة" بحى "الحمراء" بمكة المكرمة، وذلك وفقا للتوجيهات الكريمة والمستمرة للإعداد الجيد لترتيبات استقبال وفود بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله الكريم لموسم حج هذا العام، وتقديم أفضل الخدمات لهم وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، وفى إطار خطط وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع شئون الحجاج فى دول العالم الاسلامى وترتيب متطلبات شئون حجاجهم القادمين لأداء مناسك الحج.
وفى ختام هذا اللقاء، شكر وزير الحج والعمرة، رئيس مكتب شئون حجاج جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له على تعاونهم وإشادتهم بالخدمات الكبيرة وبنجاح وتميز موسم حج العام الماضى، الذى تحقق بعون الله وتوفيقه، ثم بفضل ما قدم من تسهيلات وخدمات جليلة من لدن حكومة خادم الخرمين الشريفين لكافة ضيوف الرحمن.
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