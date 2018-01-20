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رئيس وفد حجاج مصر يشيد بخدمات الحكومة السعودية لضيوف الرحمن

السبت، 20 يناير 2018 12:47 م
رئيس وفد حجاج مصر يشيد بخدمات الحكومة السعودية لضيوف الرحمن جانب من اللقاء


كتبت ميرفت رشاد
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أشاد اللواء محمد عمرو على لطفى، مساعد وزير الداخلية  لقطاع الشئون الإدارية ورئيس مكتب شئون حجاج جمهورية مصر العربية، بالخدمات الرفيعة التى تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى عهده الأمين حفظهما الله لكافة  ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار لمسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، منوها بتميز ونجاح موسم حج العام الماضى وبالخدمات الجليلة والجهود الكبيرة، مثمنا  فى الوقت ذاته الخدمات المتقدمة التى توفرها وزارة الحج والعمرة لهم.
 
 
وأشاد "بالتقنيات الحديثة " التى تستخدمها الوزارة والتى سهلت عليهم أداء مناسكهم بكل سهولة وطمأنينة، مما حقق  الإنسيابية اللازمة والشفافية العالية فى كافة إجراءاتهم وذلك منذ قدومهم للأراضى المقدسة، وحتى مغادرتهم إلى بلادهم، سالمين غانمين بعد أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة وأمن وأمان.

 

جاء ذلك خلال لقائه والوفد المرافق له وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، فى مكتبه بمقر "الوزارة" بحى "الحمراء" بمكة المكرمة،  وذلك وفقا للتوجيهات الكريمة والمستمرة للإعداد الجيد لترتيبات استقبال وفود بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله الكريم لموسم حج هذا العام، وتقديم أفضل الخدمات لهم وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، وفى إطار خطط وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع شئون الحجاج فى دول العالم الاسلامى وترتيب متطلبات شئون حجاجهم القادمين لأداء مناسك الحج.

 

وفى ختام هذا اللقاء، شكر وزير الحج والعمرة، رئيس مكتب شئون حجاج جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له على تعاونهم وإشادتهم بالخدمات الكبيرة وبنجاح وتميز موسم حج العام الماضى، الذى تحقق بعون الله وتوفيقه، ثم بفضل ما قدم من تسهيلات وخدمات جليلة من لدن حكومة خادم الخرمين الشريفين لكافة ضيوف الرحمن.

 


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