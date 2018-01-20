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رئيس وزراء تركيا: قوات برية ستنفذ "أنشطة ضرورية" فى سوريا

السبت، 20 يناير 2018 09:30 م
رئيس وزراء تركيا: قوات برية ستنفذ "أنشطة ضرورية" فى سوريا رئيس وزراء تركيا بن علي يلديرم


(رويترز)
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قال رئيس وزراء تركيا بن على يلدريم اليوم السبت إن قوات برية تركية ستنفذ "الأنشطة الضرورية" فى منطقة عفرين السورية يوم الأحد اعتمادا على التطورات فى المنطقة.

وأضاف يلدريم متحدثا للصحفيين بعد ساعات من شن الجيش التركى عملية ضد ميليشيا كردية تدعمها الولايات المتحدة فى عفرين أن الطائرات الحربية دمرت تقريبا كل الأهداف التى حددتها بالمنطقة.


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