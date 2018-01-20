رئيس وزراء العراق: الحدود الدولية يجب أن تكون تحت السيطرة الحكومة الاتحادية

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أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، أهمية إعادة تفعيل جميع السلطات الاتحادية بإقليم كردستان خاصة المنافذ والمطارات، وقال إن الحدود الدولية يجب أن تكون تحت السيطرة الاتحادية باعتبارها من الصلاحيات الحصرية للحكومة العراقية.



وأوضح مكتب العبادى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن العبادى استقبل اليوم وفد إقليم كردستان برئاسة نيجرفان بارزاني، لافتا إلى أن اللقاء ناقش مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية وحل الإشكالات بين الحكومة الاتحادية والإقليم وفق الدستور.

وأكد العبادى - بحسب البيان - وحدة وسيادة العراق وأن مواطنى الإقليم جزء من الشعب العراقي، مشيرا إلى استمرار عمل اللجان المختصة بفتح المطارات بعد استكمال كل الإجراءات بعودة كامل السلطات الاتحادية لها.



وجدد رئيس الوزراء العراقي، موقف الحكومة بضرورة الالتزام بحدود الإقليم التى نص عليها الدستور، مؤكدا أهمية أن يسلم النفط المستخرج الى السلطات الاتحادية ويكون تصديره من قبل الحكومة الاتحادية .