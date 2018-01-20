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رئيس شركة كهرباء القناة يتفقد محطة اليسر بالغردقة

السبت، 20 يناير 2018 10:42 م
رئيس شركة كهرباء القناة يتفقد محطة اليسر بالغردقة رئيس شركة كهرباء القناة


البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلنت شركة القناة للكهرباء، عن أن المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، قام اليوم السبت، بزيارة لمحطة اليسر بمدينة الغردقة، لمتابعة إجراءات توفير الكهرباء للمحطة، عن طريق مصدرين مختلفين وعلى أربعة كابلات وموزع خاص لها بقدرة 20 ميجا وات، تمهيدا لافتتاحها.

 

وألتقى المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء القناة، اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ومسئولى هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية، وذلك فى إطار متابعته لجميع قطاعات الشركه المختلفة، وحل المشكلات والمعوقات على أرض الواقع.

 

وأكد بيان صادر عن الشركة، على أن المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء فور زيارته اليوم السبت لمدينة الغردقة تابع بهندسة شمال الغردقة أعمال الأرشفة التى تقوم بها جميع قطاعات الشركة.

 

ونقل البيان عن المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء أن الشركة شعارها العمل والتنمية وأن الشركة على أتم الاستعداد لتنفيذ كافة المشروعات القوميه التى تكلف بها فورا من أجل تنمية مصر.

 

 وأكد البيان، على أن رئيس مجلس الإدارة، قرر تدريب عدد من العاملين بالمحطة لمدة شهر على تشغيل الموزع الخاص بالمحطة مساهمة من الشركة.

 

ومن جانبه وقدم اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر الشكر والتقدير للمهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع لما يقوم به من توفير كافة الإمكانيات لمحافظة البحر الأحمر من أجل التنمية فى المحافظة.


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