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رئيس الوزراء الأثيوبى يرحب بطلب إنشاء منطقة صناعية مصرية فى أديس أبابا

السبت، 20 يناير 2018 10:10 ص
رئيس الوزراء الأثيوبى يرحب بطلب إنشاء منطقة صناعية مصرية فى أديس أبابا المهندس علاء السقطى رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة


كتب عبد الحليم سالم
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التقى هايلى ميريام ديسالين، رئيس مجلس الوزراء الإثيوبى، مجلس الأعمال المصرى الإثيوبى، برئاسة المهندس أحمد السويدى، وحضور عدد من رجال الأعمال المصريين والإثيوبيين، فى إطار الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الإثيوبى والوفد المرافق له لمصر.

حضر اللقاء المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، والسفير الإثيوبى فى مصر والسفير المصرى فى إثيوبيا، كما حضر اللقاء المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى أكد أن اللقاء مع رئيس الوزراء الإثيوبى جرى فى جو من الود والتفاهم، حيث أثنى رئيس الوزراء الإثيوبى بالدور الذى يقوم به المستثمرين المصريين فى إثيوبيا فى دعم الاقتصاد الإثيوبى، واستمع إلى كافة مقترحات المستثمرين المصريين للتوسع فى الجانب الاقتصادى بين البلدين، ووعد بتيسير وتذليل كافة المعوقات التى اشتكى منها المستثمرين المصريين فى اثيوبيا.

على الجانب الآخر، وافق رئيس الوزراء الاثيوبى على تدعيم طلب المهندس أحمد السويدى بتخصيص منطقة صناعية مصرية فى أثيوبيا، على أن يتولى المهندس أحمد السويدى ترفيقها، كما وافق على تيسير إجراءات إنشاء مصنع الزيوت المقترح من جانب المهندس علاء السقطى فى أثيوبيا.

على الجانب الآخر أكد المهندس علاء السقطى، أن اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة يدعم مجلس الأعمال المصرى الأثيوبى فى خطواته نحو تدعيم العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر وإثيوبيا، كما يدعم المجلس فى طلبه تخصيص منطقة صناعية مصرية فى أثيوبيا تسهم فى إستفادة المصريين من التيسيرات التى تتيحها دولة أثيوبيا إلى المستثمرين الاجانب، وتدعم الاقتصاد المصرى والاثيوبى بالمزيد من الاستثمارات المشتركه والتبادل التجارى بين البلدين.


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