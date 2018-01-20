رئيسا الأركان الأمريكى والروسى ناقشا هاتفيا الوضع فى سوريا





رويترز

ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم السبت نقلا عن وزارة الدفاع الروسية أن رئيس الأركان الروسى فاليرى جيراسيموف ونظيره الأمريكى جوزيف دانفورد ناقشا الأوضاع فى سوريا عبر الهاتف، ولم يكشف عن تفاصيل المكالمة.

يأتى ذلك بعد أن أعلن الرئيس التركى طيب إردوغان اليوم السبت أن عملية عسكرية بدأت فى منطقة عفرين التى يسيطر عليها الأكراد فى سوريا بعد قصف عبر الحدود نفذه الجيش التركى.