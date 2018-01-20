video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 20 يناير 2018 06:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيسا الأركان الأمريكى والروسى ناقشا هاتفيا الوضع فى سوريا

السبت، 20 يناير 2018 04:36 م
رئيسا الأركان الأمريكى والروسى ناقشا هاتفيا الوضع فى سوريا فاليرى جيراسيموف


رويترز
إضافة تعليق

ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم السبت نقلا عن وزارة الدفاع الروسية أن رئيس الأركان الروسى فاليرى جيراسيموف ونظيره الأمريكى جوزيف دانفورد ناقشا الأوضاع فى سوريا عبر الهاتف، ولم يكشف عن تفاصيل المكالمة.

يأتى ذلك بعد أن أعلن الرئيس التركى طيب إردوغان اليوم السبت أن عملية عسكرية بدأت فى منطقة عفرين التى يسيطر عليها الأكراد فى سوريا بعد قصف عبر الحدود نفذه الجيش التركى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

3 حلول أمام الأهلى لمواجهة أزمة خط الدفاع بعد غلق أبواب المقاصة وسموحة.. الاتجاه لقطاع الناشئين من جديد.. التفكير فى مدافعى سوريا والبحث عن أفريقى مع إعارة باكا.. وعبد الشافى يعلن: "الحل فى أبو بلاش"

المركز الأطلنطى: تصريحات تليرسون حول سوريا نهاية لنهج أمريكا السابق إزاءها

الجيش التركى يشن ضربات جديدة على أهداف كردية فى سوريا

إصابة 16 شخصا واستهداف مستشفى فى قصف لقوات سوريا الديمقراطية بمدينة حلب

روسيا: استخدام الإرهابيين لـ(الدرونات) تهديد جديد فى سوريا

لبنان: العثور على 15 جثة للاجئين سوريين فى منطقة الحدود الجبلية مع سوريا

سوريا الديمقراطية: تهديد تركيا المفاجئ بمهاجمة عفرين يغامر بعودة داعش

اخبار عالميه

عالم

عرب

سوريا

روسيا

امريكا



لا تفوتك
الوطنية للانتخابات تحدد معهد ناصر والمركز الطبى وزايد لفحص مرشحى الرئاسة

الوطنية للانتخابات تحدد معهد ناصر والمركز الطبى وزايد لفحص مرشحى الرئاسة

النقض تؤيد حكم إعدام 3 متهمين والمؤبد لـ4 آخرين بتهمة قتل اللواء نبيل فراج

النقض تؤيد حكم إعدام 3 متهمين والمؤبد لـ4 آخرين بتهمة قتل اللواء نبيل فراج

بالأرقام.. ننفرد بقائمة الأسعار الجديدة لتذاكر خطوط السكة الحديد بعد الزيادات.. "القاهرة- الإسكندرية" 66 جنيها للأولى مكيف و45 للثانية مكيف.. و115 الـ vip و25 للمميز.. و"القاهرة- أسوان" 171.6 جنيه للأولى

بالأرقام.. ننفرد بقائمة الأسعار الجديدة لتذاكر خطوط السكة الحديد بعد الزيادات.. "القاهرة- الإسكندرية" 66 جنيها للأولى مكيف و45 للثانية مكيف.. و115 الـ vip و25 للمميز.. و"القاهرة- أسوان" 171.6 جنيه للأولى

لماذا تتجه أنظار أندية الدورى الإنجليزى صوب اللاعبين المصريين؟.. الالتزام والاجتهاد فى التدريبات.. التحلى بالروح القتالية والرغبة فى تقديم الأفضل.. وانخفاض أسعار الفراعنة مقارنة بدوريات القارة السمراء

لماذا تتجه أنظار أندية الدورى الإنجليزى صوب اللاعبين المصريين؟.. الالتزام والاجتهاد فى التدريبات.. التحلى بالروح القتالية والرغبة فى تقديم الأفضل.. وانخفاض أسعار الفراعنة مقارنة بدوريات القارة السمراء

النهار تجدد التعاقد مع خالد صلاح وتعلن انطلاق برنامجه اليومى "رئيس التحرير"

النهار تجدد التعاقد مع خالد صلاح وتعلن انطلاق برنامجه اليومى "رئيس التحرير"

الزمالك يتسلّح بـ"ملايين النقاز" لخطف هداف إنبى من الأهلى

الزمالك يتسلّح بـ"ملايين النقاز" لخطف هداف إنبى من الأهلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة