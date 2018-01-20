دونالد ترامب سيلتقى رئيسة وزراء بريطانيا فى دافوس





واشنطن (أ ف ب)

أعلن البيت الابيض، الجمعة، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيلتقى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى الأسبوع المقبل فى دافوس، وسط أجواء توتر بين واشنطن ولندن الحليفتين التاريخيتين منذ وصول ترامب الى السلطة قبل عام.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الابيض ان هذا الاجتماع الثنائى خلال المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس بسويسرا سيكون فرصة "لتعزيز العلاقات الخاصة" بين الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون انه يأمل فى زيارة السفارة الجديدة للولايات المتحدة فى لندن الاسبوع المقبل، وذلك بعيد الغاء ترامب زيارة كانت ستخصص لتدشين المقر الجديد للبعثة الدبلوماسية الاميركية فى العاصمة البريطانية.

وقالت وزارة الخارجية الاميركية فى بيان ان تيلرسون سيكون الاثنين فى بريطانيا المحطة الاولى من جولة اوروبية ستقوده الى باريس ودافوس حيث سيحضر المنتدى الاقتصادى العالمي، ثم وارسو.