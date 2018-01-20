دمشق تنفى إبلاغها من تركيا بالهجوم على عفرين وتعتبره "عدواناً"السبت، 20 يناير 2018 08:18 م
بشار الأسد
كتب عبد الوهاب الجندى
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نفت السلطات السورية، أن تكون قد أبلغتها تركيا بشن عمليات عسكرية فى منطقة عفرين الحدودية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".
ووصفت الخارجية السورية فى بيان، العمليات العسكرية التركية بـ"العدوان"، قائلة إن هذا العدوان يمثل الخطوة الأحدث فى الاعتداءات التركية على السيادة السورية.
وكان وزير الخارجية التركى، تشاويش أغلو، قال فى وقت سابق، إن السلطات التركية أبلغت كتابة السلطات السورية بالعمليات العسكرية فى منطقة عفرين الحدودية.
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