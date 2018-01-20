دعوى قضائية تطالب الدولة بالاعتراف بالكنيسة الأسقفية الإنجليكانية





كتب أحمد عبد الهادى

أقام منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بالاعتراف بالكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، وذلك لتمتعها بكافة مقاوماتها المادية والمعنوية وفقاً للقانون والدستور .



وذكرت الدعوى التى حملت رقم 19847 لسنة 72 قضائية، أن الكنيسة الأسقفية فى مصر تتبع الكنيسة الإنجليكانية العالمية التى يرأسها رئيس أساقفة كانتربرى الذى يعد الرئيس العام لتلك الكنيسة على غرار بابا روما بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية.



واشارت الدعوى، إلى أن ملكة إنجلترا تعتبر رأس كنيسة إنجلترا بحسبانها الكنيسة الرسمية للدولة، كما تعد الديانة الرئيسيّة لإنجلترا وويلز.



وأضافت الدعوى، أن الكنيسة الأسقفية فى مصر هى كنيسة إقليمية من ضمن ٣٨ إقليماً للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بالعالم، والتى ينتمى إليها 85 مليوناً من أعضاء الكنيسة، كما أن مطران الكنيسة الأسقفية فى مصر له السلطة الدينية على شعب الكنيسة فى مصر وليبيا وتونس والجزائر ودوّل القرن الأفريقى.





