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دخول اتفاقية الخدمات الجوية بين الأردن والصين حيز التنفيذ

السبت، 20 يناير 2018 03:26 م
دخول اتفاقية الخدمات الجوية بين الأردن والصين حيز التنفيذ الطيران الأردنى


عمان (أ ش أ)
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دخلت اتفاقية الخدمات الجوية بين الأردن والصين حيز التنفيذ، بصيغتها النهائية، لتشكل انطلاقة جديدة للتعاون الجوى بين البلدين وترفع أعداد الرحلات الجوية ثلاثة أضعاف.

وقالت هيئة تنظيم الطيران المدنى - فى بيان اليوم السبت، إن الجانبين الأردنى والصينى وقعا الاتفاقية بالأحرف الاولى عام 1992 وتم الاحتفال مؤخرا بتوقيعها بصيغتها النهائية، حيث وقعها عن الجانب الأردنى رئيس مجلس مفوضى الهيئة الكابتن هيثم مستو وعن الجانب الصينى السفير الصينى فى عمان بان وى فانج.

وتهدف الاتفاقية - بصيغتها النهائية - إلى تنظيم الخدمات الجوية بين البلدين واعطاء الحق لشركات النقل الجوى فى كلا الجانبين بتشغيل 21 رحلة جوية اسبوعيا للمسافرين والشحن الجوى والبريد بدلا من سبع رحلات أسبوعيا، حسب استحقاقات النقل الجوى السابقة.

ومنحت الاتفاقية لمؤسسات النقل الجوى فى البلدين الحق بممارسة النقل الجوى من خلال مطارات دول أخرى، بالإضافة الى تجنب الازدواج الضريبى والرسوم المفروضة على إيرادات التشغيل لمؤسسات النقل الجوى فى كلا البلدين. 


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