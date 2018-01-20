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دبابات تركية تدخل إلى سوريا من معبر أونجوبيناو فى ولاية كيليس

السبت، 20 يناير 2018 10:08 م
دبابات تركية تدخل إلى سوريا من معبر أونجوبيناو فى ولاية كيليس الجيش التركى


كتب أحمد نبيل
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دخلت دبابات تركية إلى سوريا عبر معبر أونجوبيناو فى ولاية كيليس، طبقًا أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها.


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