خلال مؤتمر بكرة لينا: وكيل طب بنها يعلن تأييده للرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة





القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير

أعلن الدكتور إبراهيم راجح وكيل كلية الطب البشرى بجامعة بنها ومستشار وزير التعليم العالى الأسبق تأييده لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة استمرارا لمسيرة تنمية الوطن ومواجهة التحديات التى تواجه مصر على مختلف الأصعدة .

وقال راجح فى كلمته خلال الاحتفالية التى نظمتها مؤسسة بكرة لينا بنادى بنها الرياضى احتفالا بالمسنين بمحافظة القليوبية بحضور نجوى العشيرى رئيس مدينة بنها وجيهان فؤاد مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالقليوبية، والدكتور على عبد رب النبى والنائب جمال كوش عضو مجلس النواب عن دائرة بنها والدكتور أحمد عامر الخولى وعضو مجلس أمناء مستشفى حميات بنها وعضو مؤسس في مبادرة قررنا_نشارك.

وأكد وكيل كلية الطب البشرى بجامعة بنها أن إعلان الرئيس السيسى ترشحه لفترة رئاسية جديدة يمثل مناسبة سعيدة جدا ويمثل حكاية وطن بحق ويؤكد شعار "بكرة لينا" وأنه شعار كل المصريين فى تلك المرحلة الهامة من عمر الوطن لذا فإننا نؤيد ونحيى هذا الترشح .