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حى السلام أول: تطوير ميدان بمنطقة أبو رجيلة بالجهود الذاتية

السبت، 20 يناير 2018 01:00 م
حى السلام أول: تطوير ميدان بمنطقة أبو رجيلة بالجهود الذاتية عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة


كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء خالد شحاتة رئيس حي السلام أول، أنه جارى تطوير ميدان برتى بدار بمنطقة أبو رجيلة بتمويل من إحدى الشركات الصناعية الكبرى بالمنطقة وتشمل أعمال التطوير بجانب أعمال الرصف والإنارة  والتشجير وتحديد أماكن انتظار لسيارات السرفيس  والتوك توك لتنظيم حركة المرور بالميدان مع إنشاء غرف مكاتب لرجال المرور ورجال الإشغالات بالحى لتواجدهم المستمر بالميدان لتنظيم وفرض الانضباط ودورة مياه خاصة بهم.
 
وأضاف رئيس حى دار السلام أول، أن ذلك جاء بناء على تعليمات المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، بأهمية المشاركة المجتمعية ممثلا في الجمعيات الأهلية والكيانات الاقتصادية والمواطنين مع أجهزة الأحياء بالمشاركة فى تنفيذ خطط الأحياء للارتقاء بمستوى الأحياء بما يليق بالعاصمة.
 
وأوضح شحاته، أنه تم عرض المشروع على المجلس التنفيذى للمحافظة، الذى وافق عليه وعلى قبول قيمة التبرع من الشركة وليس كما أشيع مؤخراً عبر  مواقع التواصل الاجتماعي عن إقامة دورات مياه عمومية.
 

 


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