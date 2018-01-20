حواجز حديدية فى محيط إغلاق مدخل المعادى بالطريق الدائرى منعا للحوادث





كتب عبد الرحمن سيد

وضعت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور، حواجز حديدية بمحيط عملية غلق منزل المعادى من الطريق الدائرى لمدة 6 أشهر لربطه بطريق بلبيس و الإسماعيلية منعا لوقوع اى حوادث مرورية وسط انتشار الخدمات أعلى الطريق لتسيير حركة المركبات.

و أكد مصدر أمنى، بأنه فى إطار أعمال ربط مسار الطريق الدائرى فى تقاطعه مع طريقى الاسماعيلية - بلبيس الصحراوى، تقرر إجراء عملية غلق لمنزل الطريق الدائري امام القادم من المعادى فى الاتجاه طريق اسماعيلية الصحراوى و انشاء مسار بديل تم استحداثه على بعد 150 متر من موقع الاغلاق وتستمر لمدة 6 أشهر وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة وضع الإرشادات والطواحين أمام قائدى السيارات.