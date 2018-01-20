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حواجز حديدية فى محيط إغلاق مدخل المعادى بالطريق الدائرى منعا للحوادث

السبت، 20 يناير 2018 01:00 ص
حواجز حديدية فى محيط إغلاق مدخل المعادى بالطريق الدائرى منعا للحوادث أعمال - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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وضعت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور، حواجز حديدية بمحيط عملية غلق منزل المعادى من الطريق الدائرى لمدة 6 أشهر لربطه بطريق بلبيس و الإسماعيلية منعا لوقوع اى حوادث مرورية وسط انتشار الخدمات أعلى الطريق لتسيير حركة المركبات.

و أكد مصدر أمنى، بأنه فى إطار أعمال ربط مسار الطريق الدائرى فى تقاطعه مع طريقى الاسماعيلية - بلبيس الصحراوى، تقرر إجراء عملية غلق لمنزل الطريق الدائري امام القادم من المعادى فى الاتجاه طريق اسماعيلية الصحراوى و انشاء مسار بديل تم استحداثه على بعد 150 متر من موقع الاغلاق وتستمر لمدة 6 أشهر وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة وضع الإرشادات والطواحين أمام قائدى السيارات.

 

 


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