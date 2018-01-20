"حق اكتتاب ايكمى" يتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل الأسبوع الماضى

"حق اكتتاب ايكمى" يتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل الأسبوع الماضىالسبت، 20 يناير 2018 10:00 م
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
تصدر حق الاكتتاب للشركة الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث حجم التداول، وبلغت 9702.5 ألف ورقة بقيمة قدرها 1288.5 ألف جنيه خلال شهر الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
وأضاف تقرير البورصة، أن شركةالدولية للصناعات الطبية-ايكمى، احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 3188.3 ألف ورقة، بقيمة قدرها 4177.5 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، بحجم تداول بلغ 1995.9 ألف ورقة، وبقيمة 583.9 ألف جنيه.
وجاءت شركتا فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 4.4 ألف ورقة، وبقيمة 23.1 ألف جنيه، 2.8 ألف ورقة، وبقيمة 20.4 ألف جنيه، على التوالى.
إضافة تعليق
بالأرقام.. ننفرد بقائمة الأسعار الجديدة لتذاكر خطوط السكة الحديد بعد الزيادات.. "القاهرة- الإسكندرية" 66 جنيها للأولى مكيف و45 للثانية مكيف.. و115 الـ vip و25 للمميز.. و"القاهرة- أسوان" 171.6 جنيه للأولى
لماذا تتجه أنظار أندية الدورى الإنجليزى صوب اللاعبين المصريين؟.. الالتزام والاجتهاد فى التدريبات.. التحلى بالروح القتالية والرغبة فى تقديم الأفضل.. وانخفاض أسعار الفراعنة مقارنة بدوريات القارة السمراء
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة