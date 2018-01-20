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"حق اكتتاب ايكمى" يتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل الأسبوع الماضى

السبت، 20 يناير 2018 10:00 م
"حق اكتتاب ايكمى" يتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل الأسبوع الماضى البورصة المصرية


كتب هانى الحوتى
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تصدر حق الاكتتاب للشركة الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث حجم التداول، وبلغت 9702.5 ألف ورقة بقيمة قدرها 1288.5 ألف جنيه خلال شهر الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
وأضاف تقرير البورصة، أن شركةالدولية للصناعات الطبية-ايكمى، احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 3188.3 ألف ورقة، بقيمة قدرها 4177.5 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، بحجم تداول بلغ 1995.9 ألف ورقة، وبقيمة 583.9 ألف جنيه.
 
وجاءت شركتا فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 4.4 ألف ورقة، وبقيمة 23.1 ألف جنيه، 2.8 ألف ورقة، وبقيمة 20.4 ألف جنيه، على التوالى.
 
 
 

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